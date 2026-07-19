Mundial 2026 | España vence a Argentina en la prórroga y se convierte en campeona del mundo por segunda vez

Lionel Scaloni dejó un mensaje de orgullo, agradecimiento y reconocimiento hacia sus futbolistas tras la derrota de la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

Luego de la caída por 1 a 0 ante España, con un gol de Ferrán Torres en la segunda mitad del tiempo suplementario, el entrenador evitó centrarse exclusivamente en el resultado y puso el foco en el recorrido del equipo. “Hay que darle validez al haber llegado hasta acá”, remarcó.

Lejos de lamentarse únicamente por la derrota, Scaloni destacó el esfuerzo, la entrega y el compromiso del plantel durante toda la Copa del Mundo. Además, reconoció que la Albiceleste llegó a la definición con un importante desgaste físico. “Llegamos en un momento muy justo”, admitió el entrenador, aunque dejó en claro que sus jugadores no se guardaron nada en la final.

Scaloni destacó el esfuerzo de la Selección tras perder la final del Mundial 2026

En sus primeras declaraciones tras el partido, el técnico valoró especialmente el hecho de haber alcanzado una nueva definición mundialista luego del título conseguido en Qatar 2022.

“Tristeza, pero hemos dejado todo. Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos acá, pero no vale la pena. Agradecimiento eterno a estos chicos que llegaron a otra final y compitieron. Ellos fueron mejores, pero me guardo un gran recuerdo de este grupo, tenemos que darle validez a haber llegado acá, cuesta un montón”.

Luego, insistió en que el equipo también debe demostrar grandeza en la derrota.

“Somos grandes en la victoria y debemos serlo en la derrota. Asumimos haber perdido, dimos todo, llegamos en un momento muy justo, pero si dejan todo como hoy es un gran ejemplo para nuestra gente y nuestro país. Se pierde y hay que levantarse otra vez”.

Las frases más destacadas de Lionel Scaloni

En la conferencia de prensa, el entrenador volvió a agradecer el compromiso de sus dirigidos y reivindicó el valor de disputar otra final del mundo.

“Agradecimiento eterno a estos chicos que compitieron hasta el final. Me guardo lo que hicieron, el llegar hasta acá. Vale un montón. Somos grandes en la victoria y en la derrota, demostramos que sabemos perder”.

También pidió no minimizar el mérito de haber llegado nuevamente a la definición.

“Yo sí me acuerdo de los segundos porque cuesta un montón llegar hasta acá. Lógico, nos gustaría haber ganado. Agradecimiento es lo único que tengo. Se puede jugar bien o mal, pero cuando dejás todo es muy difícil reprochar algo”.

De esta manera, Scaloni cerró la participación de la Selección argentina en el Mundial 2026 con un mensaje de orgullo por el recorrido del equipo. Más allá de la derrota frente a España, el entrenador eligió poner el acento en el esfuerzo colectivo, la entrega del plantel y el mérito de haber alcanzado, una vez más, la final de una Copa del Mundo.