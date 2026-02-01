En esta noticia
Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más lugar dentro de la alimentación saludable, especialmente entre quienes buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada.
Esta torta saludable cumple con todo eso ya que es esponjosa, nutritiva y se hace con pocos ingredientes, sin ultraprocesados y sin complicaciones.
Por qué elegir una torta sin harina ni azúcar
Eliminar harinas refinadas y azúcar agregada ayuda a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. En esta receta, podes reemplazan la harina tradicional y usar alimentos que aportan cuerpo, humedad y sabor natural.
Además, el uso de edulcorante o miel permite adaptar el dulzor según gustos personales, manteniendo un perfil nutricional más equilibrado.
Ingredientes de la torta saludable
- 3 huevos
- 200 g de yogur natural o griego sin azúcar
- 100 g de coco rallado
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Endulzante a gusto (miel, stevia o azúcar mascabo)
- Esencia de vainilla (opcional)
- Ralladura de limón o naranja (opcional)
Paso a paso para una torta súper esponjosa
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir los huevos junto con el yogur y el endulzante elegido hasta integrar bien.
- Agregar el coco rallado, el polvo de hornear y los aromatizantes. Mezclar suavemente.
- Volcar la preparación en un molde previamente engrasado.
- Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Esta receta admite múltiples variantes: se le pueden sumar frutos secos, chips de chocolate amargo o frutas frescas para darle un toque distinto. También es posible reemplazar el coco por avena sin gluten, según preferencias y disponibilidad.
Budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar: cómo prepararlo
Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar es una alternativa simple y rendidora para quienes buscan algo casero, nutritivo y rápido de preparar.
Gracias a los frutos secos y los huevos, queda bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor intenso, ideal para el desayuno o la merienda sin recurrir a ingredientes refinados. Además, se hace en pocos pasos y no requiere técnicas complejas.
- 3 huevos
- 150 gramos de nueces
- 100 gramos de almendras
- Edulcorante o miel, a gusto
- Esencia de vainilla (opcional)
Pasos:
- Paso 1: Procesar las nueces y almendras hasta obtener una harina gruesa.
- Paso 2: Batir los huevos con el edulcorante hasta integrar.
- Paso 3: Agregar los frutos secos molidos y mezclar de forma homogénea.
- Paso 4: Volcar en un molde para budín y hornear a 170 °C durante 35 minutos.