Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más lugar dentro de la alimentación saludable, especialmente entre quienes buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada.

Esta torta saludable cumple con todo eso ya que es esponjosa, nutritiva y se hace con pocos ingredientes, sin ultraprocesados y sin complicaciones.

Por qué elegir una torta sin harina ni azúcar

Eliminar harinas refinadas y azúcar agregada ayuda a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. En esta receta, podes reemplazan la harina tradicional y usar alimentos que aportan cuerpo, humedad y sabor natural.

Además, el uso de edulcorante o miel permite adaptar el dulzor según gustos personales, manteniendo un perfil nutricional más equilibrado.

Ingredientes de la torta saludable

  • 3 huevos
  • 200 g de yogur natural o griego sin azúcar
  • 100 g de coco rallado
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Endulzante a gusto (miel, stevia o azúcar mascabo)
  • Esencia de vainilla (opcional)
  • Ralladura de limón o naranja (opcional)

Paso a paso para una torta súper esponjosa

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Batir los huevos junto con el yogur y el endulzante elegido hasta integrar bien.
  3. Agregar el coco rallado, el polvo de hornear y los aromatizantes. Mezclar suavemente.
  4. Volcar la preparación en un molde previamente engrasado.
  5. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco.
  6. Dejar enfriar antes de desmoldar.
Torta saludable sin harina: la receta ideal para la merienda y en menos de 40 minutosFuente: Shutterstock
Esta receta admite múltiples variantes: se le pueden sumar frutos secos, chips de chocolate amargo o frutas frescas para darle un toque distinto. También es posible reemplazar el coco por avena sin gluten, según preferencias y disponibilidad.

Budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar: cómo prepararlo

Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar es una alternativa simple y rendidora para quienes buscan algo casero, nutritivo y rápido de preparar.

Gracias a los frutos secos y los huevos, queda bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor intenso, ideal para el desayuno o la merienda sin recurrir a ingredientes refinados. Además, se hace en pocos pasos y no requiere técnicas complejas.

  • 3 huevos
  • 150 gramos de nueces
  • 100 gramos de almendras
  • Edulcorante o miel, a gusto
  • Esencia de vainilla (opcional)

Pasos:

  • Paso 1: Procesar las nueces y almendras hasta obtener una harina gruesa.
  • Paso 2: Batir los huevos con el edulcorante hasta integrar.
  • Paso 3: Agregar los frutos secos molidos y mezclar de forma homogénea.
  • Paso 4: Volcar en un molde para budín y hornear a 170 °C durante 35 minutos.