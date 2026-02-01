Las recetas sin harina ni azúcar ganan cada vez más lugar dentro de la alimentación saludable, especialmente entre quienes buscan opciones ricas en proteínas, fáciles de preparar y aptas para una merienda equilibrada.

Esta torta saludable cumple con todo eso ya que es esponjosa, nutritiva y se hace con pocos ingredientes, sin ultraprocesados y sin complicaciones.

Por qué elegir una torta sin harina ni azúcar

Eliminar harinas refinadas y azúcar agregada ayuda a mantener niveles de energía más estables y a reducir picos de glucosa. En esta receta, podes reemplazan la harina tradicional y usar alimentos que aportan cuerpo, humedad y sabor natural.

Además, el uso de edulcorante o miel permite adaptar el dulzor según gustos personales, manteniendo un perfil nutricional más equilibrado.

Ingredientes de la torta saludable

3 huevos

200 g de yogur natural o griego sin azúcar

100 g de coco rallado

1 cucharadita de polvo de hornear

Endulzante a gusto (miel, stevia o azúcar mascabo)

Esencia de vainilla (opcional)

Ralladura de limón o naranja (opcional)

Paso a paso para una torta súper esponjosa

Precalentar el horno a 180 °C. Batir los huevos junto con el yogur y el endulzante elegido hasta integrar bien. Agregar el coco rallado, el polvo de hornear y los aromatizantes. Mezclar suavemente. Volcar la preparación en un molde previamente engrasado. Llevar al horno durante 30 a 35 minutos, hasta que al insertar un palillo salga seco. Dejar enfriar antes de desmoldar.

Torta saludable sin harina: la receta ideal para la merienda y en menos de 40 minutosFuente: Shutterstock

Esta receta admite múltiples variantes: se le pueden sumar frutos secos, chips de chocolate amargo o frutas frescas para darle un toque distinto. También es posible reemplazar el coco por avena sin gluten, según preferencias y disponibilidad.

Budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar: cómo prepararlo

Este budín de nueces y almendras sin harina ni azúcar es una alternativa simple y rendidora para quienes buscan algo casero, nutritivo y rápido de preparar.

Gracias a los frutos secos y los huevos, queda bien esponjoso, con una miga húmeda y un sabor intenso, ideal para el desayuno o la merienda sin recurrir a ingredientes refinados. Además, se hace en pocos pasos y no requiere técnicas complejas.

3 huevos

150 gramos de nueces

100 gramos de almendras

Edulcorante o miel, a gusto

Esencia de vainilla (opcional)

Pasos: