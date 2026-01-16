En esta noticia

El tiramisú es uno de los postres más deliciosos que existen y hay una receta saludable que se volvió tendencia porque logra mantener el sabor clásico sin utilizar harinas ni azúcar.

Gracias a pequeños cambios nutritivos y un equilibrio entre textura y dulzor se convierte en una opción ideal para cuidarse y disfrutar de una comida dulce que sale de maravilla.

En qué se diferencia este tiramisú saludable

A diferencia del tiramisú tradicional esta opción utiliza una base esponjosa hecha con huevo y leche en polvo que reemplaza a las vainillas industriales.

Sin harina ni azúcar y más sabroso: cómo hacer el mejor tiramisú y sorprender a todos con un postre Fuente: Shutterstock
Además, se suma un queso crema light combinado con vainilla y edulcorante, lo que aporta cremosidad y un perfil más saludable para el organismo.

Tiramisú sin harina ni azúcar: qué se necesita

Para la masa:

  • 4 claras de huevo
  • 1 huevo
  • 5 cucharadas de leche en polvo
  • 1 cucharada de esencia de vainilla
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 cucharada de edulcorante o 2 sobrecitos
  • 1 taza de café endulzado con edulcorante

Para el relleno

  • 4 yemas
  • 2 sobres de edulcorante o 1 cucharada del líquido
  • 300 gramos de queso crema light
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso para un tiramisú más saludable

  • Paso 1: batir claras y huevo hasta lograr un punto aireado
  • Paso 2: integrar leche en polvo polvo para hornear, edulcorante y esencia de vainilla hasta obtener una mezcla homogénea
  • Paso 3: llevar la masa a una fuente y hornear hasta que quede firme
Sin harina ni azúcar y más sabroso: cómo hacer el mejor tiramisú y sorprender a todos con un postre Fuente: Shutterstock
  • Paso 4: cortar tiras o cuadrados para simular las vainillas tradicionales
  • Paso 5: mojar ligeramente los bizcochitos en café endulzado
  • Paso 6: batir yemas con el queso crema, el edulcorante y la vainilla para obtener una crema suave
  • Paso 7: montar una capa de bizcochos y una capa de crema hasta completar el molde
  • Paso 8: refrigerar para que tome cuerpo y sabor

Budín de banana y nueces sin azúcar ni harina: cómo hacerlo

El budín de banana y nueces se caracteriza por ser alto en proteínas y se prepara sin azúcar ni harina, se obtiene una receta mucho más saludable.

Para poder prepararlo, se necesitará contar con los siguientes ingredientes:

  • 3 bananas maduras
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de cacao en polvo
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 50 g de nueces picadas
  • Edulcorante o miel
  • Opcionalmente, agregar unas gotas de esencia de vainilla o chips de chocolate sin azúcar.

Paso a paso para lograr un budín húmedo y esponjoso

  • Paso 1: pisar las bananas hasta obtener un puré sin grumos
  • Paso 2: batir los huevos e integrar con la banana para formar una mezcla homogénea
  • Paso 3: sumar cacao y polvo de hornear y mezclar hasta incorporar. Además, sumar la miel o el edulcorante
  • Paso 4: agregar las nueces picadas y combinar suavemente
  • Paso 5: colocar la preparación en un molde apto para horno
  • Paso 6: hornear hasta que el centro esté firme y la superficie tome color
  • Paso 7: dejar enfriar para mejorar la textura final