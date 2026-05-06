La cotización deldólar este miércoles, 6 de mayo de 2026 llegó a 3706.96 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo experimentó respecto a la sesión de inicio es de -0,56%. En la última semana, la cotización del dólar aumentó 1.42%, pero en el último año la variación fue -7.88%, lo que sugiere un repunte reciente en un contexto anual bajista. En los últimos 10 días, el Dólar mostró una leve tendencia alcista con seis subas y cuatro bajas, con alta alternancia en la segunda mitad que refleja volatilidad. La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 13.62%, lo cual es menor que la volatilidad anual de 13.86%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza económica, lo que podría favorecer un fortalecimiento del mercado. Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarían 370,696.00 pesos colombianos; además, 200 y 500 dólares costarían 741,392.00 y 1,853,480.00 pesos colombianos, respectivamente.