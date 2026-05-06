La Ciudad de Buenos Aires consiguió hoy financiarse en los mercados internacionales a la tasa más baja de su historia con la colocación de un bono por u$s 500 millones de dólares de la Serie 14 de Bono Tango. La emisión se concretó a un plazo de 10 años a una tasa de interés de 7,325%, anunció el Ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo. “Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de @jorgemacri viene llevando adelante.Desde abril de 2018 se trata de la tasa más baja alcanzada por cualquier emisor argentino, lo cual refleja la importancia del orden macroeconómico impulsado a nivel nacional", dijo Arengo al anunciar el resultado en las redes sociales. El jefe de gobierno, Jorge Macri, festejó la colocación y también dijo que se recibieron ofertas por seis veces lo buscado, es decir, por u$s 3000 millones. El resultado coincidió con la mejora de la nota soberana de la Argentina por parte de Fitch Rating, que la elevó un escalón de CCC+ a B+, un evento que subió el precio de los bonos soberanos en torno de 2%. La Ciudad tiene una autorización por u$s 1100 millones, de los cuales colocó u$s 600 millones en noviembre pasado en Wall Street pero con una tasa de 7,8%, ahora mejorada. Con los fondos recaudados hoy se completarán necesidades de deuda del 2026 y 2027 y se reunirán recursos para pagar vencimientos del 16 de junio de este año y del próximo por u$s 300 millones cada uno.