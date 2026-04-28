Con la llegada del frío, las personas se refugian más en sus hogares y tienden a realizar menos actividad física. En este sentido, quienes más lo padecen son los adultos mayores que necesitan del ejercicio para mantenerse sanos y para seguir en ritmo. Por eso, una alternativa ideal de viaje barato son las termas con descuentos o gratis para jubilados. Esta opción de escapada es ideal para relajar los músculos, para una renovación del cuerpo y, sobre todo, para mantenerse activos en una época del año que tiende al encierro y al descanso. El centro termal Copahue, ubicado al noroeste de la provincia de Neuquén, a unos 380 kilómetros de la capital provincial, es un centro termal de alta montaña que se encuentra a los pies del volcán que le da nombre a la zona. El complejo suele abrir sus puertas de noviembre a mayo, cuando el deshielo permite el acceso seguro a esta zona de cumbres. Las termas son gestionadas por el Estado provincial (EPROTEN), lo que garantiza tarifas accesibles comparadas con spas privados. Si bien los precios de los baños y barros varían según la prestación, existen importantes descuentos para jubilados que presentan su carnet o acreditación de haberes. Desde la misma organización, recomiendan realizar una consulta previa con el equipo médico del complejo en el lugar para que diseñe un plan de inmersión personalizado según la necesidad de cada visitante. Más allá de sumergirse en las famosas lagunas termales, el entorno de Caviahue-Copahue tiene otras experiencias relajantes y de turismo. Se pueden realizar caminatas de baja dificultad por el Sendero de las Siete Cascadas para recorrer los verdes y el aire puro de la Patagonia. Por su parte, la gastronomía local es otro punto fuerte. Una opción ideal es degustar un chivito criollo, el primero con denominación de origen en el país, frente al lago Caviahue. Copahue es considerado uno de los puntos termales más importantes del planeta, que se vuelve un centro clave para jubilados y personas con alguna patología ósea. Las aguas en esta zona son ricas en azufre, sílice y otros minerales que se consideran como “mano de santo” para tratar afecciones como la artrosis, la artritis y diversos problemas dermatológicos o respiratorios. El ambiente es sumamente tranquilo, lejos del ruido de las grandes ciudades, y la infraestructura está preparada para recibir a adultos mayores, lo que garantiza una estadía cómoda en un entorno de relajación absoluta. Otro de los atractivos de la zona es que el viaje puede conectarse con la mística ferroviaria. Muchos viajeros inician su travesía llegando a Neuquén capital para utilizar el Tren del Valle, que conecta ciudades clave de la región con una vista privilegiada del Alto Valle. Sin embargo, el verdadero “broche de oro” para los amantes de las vías es combinar esta visita con La Trochita (el Viejo Expreso Patagónico) que se encuentra varios kilómetros al sur, en Chubut. Este tren histórico, con sus vagones de madera de 1922 y su trocha angosta, permite recorrer la estepa mientras se disfruta de un viaje que parece detenido en el tiempo.