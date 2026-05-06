Las exportaciones de combustible de Estados Unidos se dispararon a un nivel récord mientras Europa y Asia recurren al suministro energético estadounidense para compensar los faltantes provocados por la guerra en Irán. Más de 8,2 millones de barriles diarios de combustibles refinados —incluyendo nafta, diésel y combustible para aviones— fueron enviados desde EE.UU. al exterior la semana pasada, un incremento de más del 20% respecto al mismo período del año anterior, según los últimos datos de la Agencia de Información de Energía de EE.UU. El aumento en las compras externas está contribuyendo a una ganancia extraordinaria para las empresas energéticas estadounidenses, que podrían obtener u$s 60.000 millones adicionales de flujo de caja este año si los precios se mantienen elevados. Pero también amenaza con generar un rechazo político al presidente Donald Trump a medida que los precios internos en los surtidores suben, con el precio promedio de la nafta alcanzando un máximo de cuatro años de u$s 4,53 por galón. Si bien la Casa Blanca insistió en reiteradas oportunidades en que no prohibirá las exportaciones de combustible —que se convirtieron en un salvavidas clave para las economías europeas y asiáticas—, los analistas del sector energético creen que la presión política interna podría obligar a reconsiderar esa postura. “Esto se está poniendo feo para la administración”, dijo Robert Yawger, especialista en materias primas de Mizuho Securities. “Si la nafta llega a u$s 5, puede que tengan que recurrir a la carta de la prohibición de exportaciones.” Jeff Currie, asesor senior en energía de la firma de capital privado Carlyle, señaló que el volumen de las exportaciones implica que los inventarios de petróleo de EE.UU. están cayendo rápidamente para satisfacer la demanda externa. Las reservas de diésel en EE.UU. se encuentran en su nivel más bajo en 20 años. “La escasez no comienza cuando se corta el suministro”, dijo Currie. “Comienza cuando se agotan los inventarios.” La semana pasada, la enorme demanda de energía estadounidense hizo que Estados Unidos se convirtiera en exportador neto de petróleo crudo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, una marcada reversión respecto a la posición del país hace poco más de una década, cuando era uno de los mayores importadores mundiales de crudo. La guerra de EE.UU. e Israel contra Irán clausuró en la práctica el Estrecho de Ormuz durante los últimos dos meses, cortando alrededor de una quinta parte del suministro global de petróleo y desencadenando la mayor interrupción en el abastecimiento de crudo de la historia. Los precios del petróleo oscilaron bruscamente el miércoles: el crudo Brent de referencia osciló entre un máximo de u$s 109 por barril y un mínimo de u$s 97 en un momento dado, luego de que Donald Trump sugiriera que la campaña militar estadounidense concluiría pronto y que el estrecho estaría “abierto a todos”. Los operadores de petróleo vendieron fuertemente ante anteriores indicios de un acuerdo de paz, ante la posibilidad de que los 100 millones de barriles de crudo actualmente atrapados dentro del Golfo sean liberados al mercado. Sin embargo, el presidente estadounidense también advirtió que si la república islámica no acuerda un trato, “los bombardeos comienzan, y serán, lamentablemente, a un nivel e intensidad mucho mayor que antes”. El Brent volvió a subir hasta u$s 101 por barril. Funcionarios iraníes dijeron estar evaluando la última propuesta estadounidense, aunque moderaron cualquier expectativa de un avance que pusiera fin al conflicto. La agencia de noticias iraní Tasnim, afiliada a los poderosos Guardianes de la Revolución, señaló que la propuesta contiene algunas “disposiciones inaceptables”. Trump habló en reiteradas oportunidades de los avances de las negociaciones entre bastidores entre EE.UU. e Irán y de las perspectivas de un acuerdo para poner fin a la guerra. Sin embargo, hubo pocas señales de avance, ya que los mediadores tuvieron dificultades para reducir las enormes brechas entre las partes en conflicto en torno a los esfuerzos por lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de la república. La caída en los precios del petróleo se produjo después de que Axios informara que EE.UU. envió a Irán un documento de una página a través de mediadores pakistaníes, en el que la república islámica aceptaría una moratoria sobre su enriquecimiento nuclear a cambio de alivio en las sanciones y el desbloqueo de sus fondos en el exterior. Esas cuestiones han estado en el centro de las negociaciones —y de las diferencias entre las partes— desde que EE.UU. e Irán mantuvieron conversaciones de alto nivel en Islamabad hace casi un mes. La administración Trump exigió una moratoria de 20 años sobre el enriquecimiento, mientras que Irán dijo que aceptaría entre tres y cinco años. Un diplomático iraní le dijo al FT que la última propuesta estadounidense incluye un período de 30 días de “construcción de confianza”, durante el cual habría una apertura “simultánea” del estrecho y el levantamiento del bloqueo, seguida de conversaciones más detalladas sobre el programa nuclear. Irán insistió anteriormente en que no reanudaría las negociaciones hasta que EE.UU. levante el bloqueo sobre los puertos iraníes.