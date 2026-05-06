Todo verde. El mercado reaccionó positivamente tras conocerse ayer la suba de calificación de la agencia Fitch a la Argentina. El S&P Merval sube 4,5% hasta los u$s 1947 en la plaza local y los ADR trepan hasta 11% en Wall Street. Los bonos, en tanto, acompañan con ganancias de 2,7%, liderados por el GD35. El paso a B- desde CCC+ generó una oleada de optimismo entre los inversores, que esperan que esa decisión se extienda a otras calificadoras. Los papeles de empresas argentinas tuvieron un salto desde el comienzo de la rueda, con los bancos como los principales ganadores. El Banco Macro sube 11,7%, seguido por Ternium (10,7%), y Supervielle (8,7%). Como contracara, las únicas acciones que caen son las petroleras, afectadas por versiones sobre una negociación entre Estados Unidos / Israel e Irán y una desescalada del conflicto. Vista retrocede 4,6%, mientras que YPF baja 1,8 por ciento. En la plaza local, el panel general es encabezado también por Macro, que avanza 10,1 por ciento. Los bonos soberanos también registran abultadas subas. En el exterior trepan 2,7%, mientras que en la plaza local ganan hasta 2,3 por ciento. El riesgo país, por su parte, cayó hasta los 522 puntos básicos, tras cerrar ayer en 554 unidades. Juan Martín Yanzón, socio de Cono Sur Investments, atribuye las subas, en gran parte, a la decisión de Fitch. “Es un 60% o 65% por Fitch. Claramente sirve, siempre calificaciones favorables son buenas, pero no deja de ser una calificación de crédito”, aseguró a El Cronista. “Con otras dos agencias calificadoras que visitarán Buenos Aires en las próximas semanas, el mercado probablemente comience a descontar la posibilidad de nuevas mejoras de rating. De confirmarse, esto representaría una señal positiva clara para los bonos soberanos, que recientemente tuvieron un desempeño inferior pese a la mejora del panorama macroeconómico”, pronosticó Federico Filippini, Head of Research de Adcap Grupo Financiero. “Somos todavía un mercado stand alone. Lo cierto es que falta todavía un tramo muy importante”, matizó.