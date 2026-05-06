La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo sistema digital para la devolución del IVA a turistas extranjeros que realicen compras en Argentina. La medida alcanza a compras de bienes producidos en el país y reemplazará gradualmente parte del sistema manual que hasta ahora se utilizaba para validar los reintegros. El régimen está destinado a turistas extranjeros sin residencia permanente en Argentina que realicen compras en comercios adheridos al sistema Tax Free. Para acceder al reintegro: La resolución mantiene un monto mínimo formal muy bajo para acceder al beneficio, comprendiendo casi cualquier compra que se pudiera hacer. No aplica para servicios, gastronomía ni alojamiento. Los locales adheridos tendrán que verificar la condición de turista mediante pasaporte o documento de identidad extranjero y emitir una factura o ticket factura tipo “B”. Además, deberán generar un “cheque electrónico de reintegro”, que tendrá una validez de seis meses, y transmitir la operación de manera online al sistema habilitado por ARCA. Según la normativa, el objetivo es garantizar la trazabilidad completa de la operación y simplificar los controles posteriores. El nuevo esquema busca que buena parte del proceso pueda resolverse de forma digital y autónoma. El turista debe comprar en un comercio adherido al sistema y solicitar la documentación correspondiente. El vendedor deberá emitir: Al momento de abandonar Argentina, el turista tendrá que dirigirse a: Allí el sistema analizará la operación y asignará un circuito de control. Si el sistema deriva la operación a “Canal Rojo”, el turista deberá presentarse ante personal aduanero con: En los casos restantes, la validación podrá realizarse de manera automática. El reintegro podrá acreditarse mediante distintas modalidades: Hasta ahora, buena parte del procedimiento se realizaba mediante controles manuales y sellos físicos en los puntos de salida del país. Con la nueva modalidad, ARCA busca: La implementación será gradual. Mientras el sistema digital no esté operativo en cada terminal, seguirá vigente el esquema manual tradicional.