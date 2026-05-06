Reformar la cocina no tiene que ser sinónimo de presupuestos asfixiantes, escombros y semanas de convivencia con el polvo. En 2026, el mercado del interiorismo en Argentina y el mundo está consolidando un cambio de paradigma: la rehabilitación sobre superficie. El objetivo ya no es demoler, sino aprovechar la base existente para actualizar la estética del hogar con una inversión significativamente menor. Bajo la premisa del minimalismo y la sostenibilidad, los arquitectos y especialistas en reformas coinciden en que la clave está en el sistema “suelo sobre suelo”. Esta técnica permite instalar nuevos pavimentos directamente sobre los azulejos o baldosas originales, reduciendo no solo los tiempos de ejecución, sino también el impacto ambiental al generar residuo cero. En el podio de las soluciones sin obra, el suelo vinílico se posiciona como el gran ganador del año. Su éxito en viviendas urbanas responde a una combinación de resistencia a la humedad (un punto crítico en la cocina) y confort térmico. Actualmente, el mercado se divide en dos grandes opciones: Para quienes buscan una cocina con estilo de revista, el microcemento sigue siendo la opción predilecta. Su principal activo es visual: al ser un revestimiento continuo y sin juntas, genera una sensación de amplitud inmediata, ideal para cocinas integradas al living. Sin embargo, a diferencia del vinilo, este material requiere mano de obra especializada y un sellado riguroso para evitar fisuras. Por otro lado, para presupuestos ajustados, la pintura epoxi aparece como una solución viable. Si bien su durabilidad es menor en zonas de alto tránsito, permite un cambio de cara radical con solo aplicar rodillo sobre el cerámico antiguo, previa limpieza profunda y lijado. A pesar de la facilidad de estos sistemas, renovar sin obra exige una planificación técnica previa. Antes de comprar el material, es vital analizar tres puntos: La tendencia es clara: la reforma tradicional está cediendo espacio a soluciones limpias, rápidas y funcionales. Hoy, despedirse de los azulejos viejos en menos de 24 horas es una realidad técnica que está transformando la velocidad con la que los propietarios deciden revalorizar sus inmuebles.