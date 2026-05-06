YPF se subió con una gran apuesta al boom de la minería argentina. Lanzó el Diesel 10 Minero, un combustible pensado para abastecer a los grandes proyectos y minas de altura ya que resiste temperaturas de -35 grados. Se utiliza en gran medida para la generación de energía dentro de los proyectos. El combustible se venderá a partir de agosto, se producirá en la refinería de Lujan de Cuyo, Mendoza, -en donde la compañía invirtió u$s 600 millones- y fue anunciado en el mejor contexto: la Expo San Juan Minera, organizada por Panorama Minero que reúne a empresarios del sector. Germán Stocker, Commercial Manager of Mining Business Unit de YPF, explicó que la demanda es alta y que ya tienen acuerdo con todos los grandes proyectos mineros para abastecerlos. Si bien hoy la compañía vende un gasoil minero, será reemplaza por el nuevo diesel que tiene ultra bajo contenido de azufre (menos de 10 partes por millón). El nuevo combustible sirve para equipos que se utilizan actualmente pero Stocker aseguró que también “los equipos fuera de ruta más modernos que empiezan a traer los proyectos de cobre utilizan tecnologías Euro 5 y Tier 4 en adelante”, para los que el diesel minero es superior. El nuevo combustible tendrá justamente por su calidad un precio superior al que YPF vendía hasta ahora. Según Stocker, la proyección es que las ventas aumenten un 15%. Y podrían empezar a exportarlo a Chile. La compañía es el principal proveedor energético del sector minero argentino y cuenta con la red de logística y distribución más grande del país, lo que le permite garantizar el abastecimiento ininterrumpido en las principales regiones productivas.