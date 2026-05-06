La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 6 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.380, cifra que señala una variabilidad de 0,36% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy presenta una tendencia positiva, con un dato de 1 en relación a los días pasados. Esto indica que su valor ha aumentado en comparación con las jornadas anteriores, sugiriendo un interés creciente en el mercado informal de divisas. La tendencia favorable podría reflejar un cambio en la percepción económica o una reacción ante nuevos eventos financieros. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue se sitúa en 20.90%, superando su volatilidad anual de 20.86%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos dejan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).