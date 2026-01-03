La torta de manzana sin harina ni azúcar es una opción ideal para quienes buscan un postre más saludable, apto para dietas bajas en carbohidratos o simplemente para reducir el consumo de ingredientes refinados.

Gracias a la dulzura natural de la manzana y al uso de edulcorante, se logra un sabor equilibrado, húmedo y muy aromático. Además, el coco rallado y las nueces aportan textura, grasas saludables y un perfil nutricional más completo.

Esta receta es sencilla, se prepara con pocos ingredientes y no requiere conocimientos avanzados de repostería. Es perfecta para acompañar el mate, el café o como postre liviano.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer la mejor torta de manzana en minutos y que sale súper esponjosa Fuente: Shutterstock

Qué se necesita para hacer la torta de manzana saludable

Para preparar esta torta de manzana sin harina ni azúcar se utilizan ingredientes fáciles de conseguir y naturalmente libres de harinas refinadas:

2 manzanas

4 huevos

1 taza de coco rallado

1 cucharada de edulcorante

1 cucharadita de polvo de hornear

1 chorrito de esencia de vainilla

50 gramos de nueces picadas

Sin harina ni azúcar: cómo hacer la mejor torta de manzana en minutos y que sale súper esponjosa Fuente: Shutterstock

Estos ingredientes permiten obtener una torta húmeda, sabrosa y con un dulzor suave, ideal para quienes cuidan su alimentación.

Paso a paso: cómo para preparar torta de manzana sin harina ni azúcar

La preparación es rápida y práctica. Los pasos se realizan de la siguiente manera:

Paso 1: las manzanas se pelan, se descorazonan y se rallan o se cortan en cubos pequeños. Luego se reservan en un bowl.

Paso 2: en otro recipiente se baten los huevos junto con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta integrar bien.

Paso 3: se incorpora el coco rallado, el polvo de hornear y las nueces picadas, mezclando de forma pareja.

Paso 4: las manzanas se agregan a la preparación y se mezcla hasta obtener una masa homogénea.

Paso 5: la mezcla se vuelca en un molde previamente engrasado y se lleva a horno moderado hasta que esté dorada y firme.

Panqueques de manzana sin harina ni azúcar

Los panqueques son un clásico y existen muchas formas de prepararlos. La manzana es uno de los ingredientes que más se utilizan y existe una receta que permite hacerlos sin harina ni azúcar.

Ingredientes para hacer panqueques de manzana sin harina ni azúcar:

1 manzana grande

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Canela a gusto (opcional)

Preparación: