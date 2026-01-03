En esta noticia

La torta de manzana sin harina ni azúcar es una opción ideal para quienes buscan un postre más saludable, apto para dietas bajas en carbohidratos o simplemente para reducir el consumo de ingredientes refinados.

Gracias a la dulzura natural de la manzana y al uso de edulcorante, se logra un sabor equilibrado, húmedo y muy aromático. Además, el coco rallado y las nueces aportan textura, grasas saludables y un perfil nutricional más completo.

Te puede interesar

Sin harina ni azúcar: cómo hacer el mejor budín de zanahoria y manzana ideal para el mate

Esta receta es sencilla, se prepara con pocos ingredientes y no requiere conocimientos avanzados de repostería. Es perfecta para acompañar el mate, el café o como postre liviano.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer la mejor torta de manzana en minutos y que sale súper esponjosa Fuente: Shutterstock
Sin harina ni azúcar: cómo hacer la mejor torta de manzana en minutos y que sale súper esponjosa Fuente: Shutterstock

Qué se necesita para hacer la torta de manzana saludable

Para preparar esta torta de manzana sin harina ni azúcar se utilizan ingredientes fáciles de conseguir y naturalmente libres de harinas refinadas:

  • 2 manzanas
  • 4 huevos
  • 1 taza de coco rallado
  • 1 cucharada de edulcorante
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • 50 gramos de nueces picadas
Sin harina ni azúcar: cómo hacer la mejor torta de manzana en minutos y que sale súper esponjosa Fuente: Shutterstock
Sin harina ni azúcar: cómo hacer la mejor torta de manzana en minutos y que sale súper esponjosa Fuente: Shutterstock

Estos ingredientes permiten obtener una torta húmeda, sabrosa y con un dulzor suave, ideal para quienes cuidan su alimentación.

Paso a paso: cómo para preparar torta de manzana sin harina ni azúcar

La preparación es rápida y práctica. Los pasos se realizan de la siguiente manera:

  • Paso 1: las manzanas se pelan, se descorazonan y se rallan o se cortan en cubos pequeños. Luego se reservan en un bowl.
  • Paso 2: en otro recipiente se baten los huevos junto con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
  • Paso 3: se incorpora el coco rallado, el polvo de hornear y las nueces picadas, mezclando de forma pareja.
  • Paso 4: las manzanas se agregan a la preparación y se mezcla hasta obtener una masa homogénea.
  • Paso 5: la mezcla se vuelca en un molde previamente engrasado y se lleva a horno moderado hasta que esté dorada y firme.

Panqueques de manzana sin harina ni azúcar

Los panqueques son un clásico y existen muchas formas de prepararlos. La manzana es uno de los ingredientes que más se utilizan y existe una receta que permite hacerlos sin harina ni azúcar.

Ingredientes para hacer panqueques de manzana sin harina ni azúcar:

  • 1 manzana grande
  • 2 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • Canela a gusto (opcional)

Preparación:

  • Paso 1: la manzana se pela, se ralla finamente y se coloca en un bowl.
  • Paso 2: los huevos se incorporan a la manzana junto con la vainilla y la canela, mezclando hasta integrar.
  • Paso 3: una sartén antiadherente se calienta a fuego medio y se vuelca una porción de la mezcla.
  • Paso 4: el panqueque se cocina hasta que se dora de un lado y luego se da vuelta para terminar la cocción.