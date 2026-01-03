En esta noticia
La torta de manzana sin harina ni azúcar es una opción ideal para quienes buscan un postre más saludable, apto para dietas bajas en carbohidratos o simplemente para reducir el consumo de ingredientes refinados.
Gracias a la dulzura natural de la manzana y al uso de edulcorante, se logra un sabor equilibrado, húmedo y muy aromático. Además, el coco rallado y las nueces aportan textura, grasas saludables y un perfil nutricional más completo.
Esta receta es sencilla, se prepara con pocos ingredientes y no requiere conocimientos avanzados de repostería. Es perfecta para acompañar el mate, el café o como postre liviano.
Qué se necesita para hacer la torta de manzana saludable
Para preparar esta torta de manzana sin harina ni azúcar se utilizan ingredientes fáciles de conseguir y naturalmente libres de harinas refinadas:
- 2 manzanas
- 4 huevos
- 1 taza de coco rallado
- 1 cucharada de edulcorante
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 chorrito de esencia de vainilla
- 50 gramos de nueces picadas
Estos ingredientes permiten obtener una torta húmeda, sabrosa y con un dulzor suave, ideal para quienes cuidan su alimentación.
Paso a paso: cómo para preparar torta de manzana sin harina ni azúcar
La preparación es rápida y práctica. Los pasos se realizan de la siguiente manera:
- Paso 1: las manzanas se pelan, se descorazonan y se rallan o se cortan en cubos pequeños. Luego se reservan en un bowl.
- Paso 2: en otro recipiente se baten los huevos junto con el edulcorante y la esencia de vainilla hasta integrar bien.
- Paso 3: se incorpora el coco rallado, el polvo de hornear y las nueces picadas, mezclando de forma pareja.
- Paso 4: las manzanas se agregan a la preparación y se mezcla hasta obtener una masa homogénea.
- Paso 5: la mezcla se vuelca en un molde previamente engrasado y se lleva a horno moderado hasta que esté dorada y firme.
Panqueques de manzana sin harina ni azúcar
Los panqueques son un clásico y existen muchas formas de prepararlos. La manzana es uno de los ingredientes que más se utilizan y existe una receta que permite hacerlos sin harina ni azúcar.
Ingredientes para hacer panqueques de manzana sin harina ni azúcar:
- 1 manzana grande
- 2 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Canela a gusto (opcional)
Preparación:
- Paso 1: la manzana se pela, se ralla finamente y se coloca en un bowl.
- Paso 2: los huevos se incorporan a la manzana junto con la vainilla y la canela, mezclando hasta integrar.
- Paso 3: una sartén antiadherente se calienta a fuego medio y se vuelca una porción de la mezcla.
- Paso 4: el panqueque se cocina hasta que se dora de un lado y luego se da vuelta para terminar la cocción.