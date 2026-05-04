Una práctica cada vez más visible en patios y huertas urbanas consiste en cubrir el tronco de ciertos árboles, especialmente cítricos como el limonero, con papel de aluminio. Aunque a simple vista parece un truco casero, lo cierto es que tiene respaldo en recomendaciones de jardinería y responde a un problema concreto que afecta el crecimiento de las plantas. El uso de aluminio está pensado para proteger al árbol frente a cambios bruscos de temperatura. En particular, se utiliza para evitar un fenómeno conocido como “escaldadura solar”. Este problema ocurre cuando el sol de invierno calienta una parte del tronco durante el día y, al caer la noche, la temperatura desciende rápidamente. Ese contraste térmico puede dañar los tejidos internos, provocar grietas en la corteza y debilitar al árbol a largo plazo. El papel de aluminio actúa como una superficie reflectante: devuelve parte de la radiación solar y ayuda a mantener una temperatura más uniforme en el tronco. De esta manera, reduce el estrés térmico y favorece un desarrollo más saludable. Además de su función principal, este método puede generar otros efectos positivos cuando se aplica correctamente: No todos los árboles necesitan este cuidado. Los especialistas coinciden en que es más útil en situaciones específicas: En ejemplares adultos, con corteza más gruesa y resistente, el beneficio suele ser menor. Para que el método funcione y no genere problemas, es importante seguir algunas recomendaciones básicas: Aunque es una técnica económica y fácil de aplicar, no reemplaza los cuidados esenciales del jardín. El riego adecuado, el drenaje del suelo, la poda y la nutrición siguen siendo claves para el desarrollo del árbol. Además, el aluminio no protege contra heladas extremas ni elimina plagas por sí solo, por lo que debe entenderse como una herramienta complementaria y no como una solución integral.