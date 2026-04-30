Con la llegada del frío, las personas se refugian más en sus hogares y tienden a realizar menos actividad física. En este sentido, quienes más lo padecen son los adultos mayores que necesitan del ejercicio para mantenerse sanos y para seguir en ritmo. Por eso, una alternativa ideal de viaje barato son las termas con descuentos o gratis para jubilados. Esta opción de escapada es ideal para relajar los músculos, para una renovación del cuerpo y, sobre todo, para mantenerse activos en una época del año que tiende al encierro y al descanso. Ubicadas en el partido de Villarino, a unos 120 kilómetros de Bahía Blanca, las Termas de Pedro Luro se asientan sobre el kilómetro 808 de la Ruta Nacional 3. Este complejo se diferencia de otros centros termales por su ubicación en plena estepa bonaerense, lejos del ruido de las grandes ciudades y los centros turísticos tradicionales de la costa o la montaña. El paisaje está definido por la horizontalidad de la llanura y una biodiversidad propia de la zona. Estos puntos garantizan una estadía de silencio absoluto y baja densidad de visitantes, un factor clave para quienes buscan descanso real. Las aguas de este complejo surgen de un pozo de 967 metros de profundidad, brotando a una temperatura en boca de pozo de 70°C, una de las más altas del país. Desde el punto de vista físico-químico, son aguas hipertermales, de fuerte mineralización, cloruradas, sulfatadas, sódicas y ferrugrinosas. Esta combinación de minerales y temperatura genera efectos analgésicos y antiinflamatorios, siendo especialmente recomendadas por especialistas para tratar afecciones como: El complejo está administrado bajo un modelo que prioriza la accesibilidad, contando con un hotel municipal ubicado a pocos metros de las piletas, lo que facilita el traslado de personas con movilidad reducida. Para maximizar el presupuesto, los jubilados pueden acceder a: Además de las termas, esta zona ofrece otros puntos turísticos para conocer por fuera de la relajación de estas aguas cálidas.