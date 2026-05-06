“Arrancamos el año pensando que el crédito iba a crecer en la zona de inflación más 15%, pero hoy lo vemos más en línea con la inflación. Esperamos que el ritmo de crecimiento se acelere en unos meses, pero no va a alcanzar el ritmo que esperábamos inicialmente”, dijo Alejandro Butti, Chief Executive Officer & Country Head de Santander Argentina en el marco del evento Moody’s Insight Argentina 2026. En referencia a la morosidad del 10,6% que enfrenta hoy el sistema bancario, dijo que “la sensación es que la mora está llegando a un pico” y anticipó que “todavía van a seguir bajando las tasas”. Butti contó que los bancos trabajan en eso y confió en que pueden gestionarlo. Dijo que “los proyectos de ley que andan dando vueltas en ese sentido no son buenos para el crecimiento del crédito porque pueden desalentar la oferta y entorpecer el funcionamiento del sistema”. “Nos estamos ocupando mucho de esto y estamos siendo más activos en todos los procesos de reesreucturación de la mora”, afirmó. Para él, “el sistema financiero argentino es super sano”. Y aseguró que, en general la salud financiera de las empresas es muy buena, lo que hace que no haya tanta irregularidad en ese segmento, pese a que los cheques rechazados emperzaron a subir un poco en pymes". En ese sentido, afirmó que “lo que más nos preocupa es el segmento de tarjetas y consumo porque es donde vemos el mayor deterioro”. En cuanto al futuro de esta variable, el ejecutivo señaló que “las economías se tienen que acostumbrar a endeudarse a tasa de interés real y tienen que acomodar su caja al nuevo contexto económico”, en el que señaló que “la billetera de las personas está bastante más flaca”, pero confió en que esto se va a ajustar de a poco. En ese sentido, Butti imagina que va a haber un crecimiento de 4 o 5 puntos de participación del crédito contra el producto bruto y consideró que “eso es clave para que crezca la economía”. Por otro lado, Butti se refirió a los ahorros de los argentinos. que en su mayoría están dolarizados. “Cuando uno mira los depósitos en dólares, se duplicaron en dos años; de u$s 20 millones a 40 millones de dólares”, detalló. No obstante, señaló que, “hoy, el ratio de préstamos contra depósitos en dólares está alrededor del 50%” y dijo que “eso tiene mucho que ver con la seguridad jurídica de esos depósitos”. Y es que explicó que, si bien hoy hay muchos dólares para prestar todavía, es necesario ser prudentes sobre cómo usar los dólares de terceros. Hoy, en general los préstamos son para prefinanciación de exportaciones a 180 días. Pero Butti confía en que eso puede cambiar. “En la medida en que la estabilidad macro se consolide, la gente va a tener más confianza en dejar los dólares en el sistema financiero y los bancos nos vamos a animar a prestar más los dólares”, vaticinó. Consideró que “la prudencia tiene que prevalecer”, pero anticipó que, a medida que se vaya consolidando la economía e ingresen más dólares, “van a venir muchos depósitos que los bancos vamos a tener que administrar y vamos a poder prestar”. Butti resaltó que el año pasado el país creció algo más de 3% y espera que este año lo haga en un nivel similar, pero observó que lo está haciendo de manera muy despareja entre sectores. Hoy estamos en un nivel en que a los bancos o nos faltas depósitos en dólares o nos faltan créditos en dólares. Creemos que las tasas van a empezar a subir para los depósitos. Las tasas del mercado local en dólares están muy bajas comparadas con los ocasos internacionales y también en pesos.