El presidente de Integra Capital, José Luis Manzano, fue distinguido ayer con el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Polytechnic University of Tirana, en el marco de la World Law Conference que se inició ayer y se desarrolla hasta mañana en la capital de Albania. La ceremonia contó con la participación del rector de la institución, Akli Fundo, quien hizo entrega formal de la distinción en reconocimiento a la trayectoria de Manzano y su contribución en el ámbito empresarial, así como en el desarrollo económico. Asimismo, estuvieron presentes el primer ministro de Albania, Edi Rama, y el presidente de la Corte Suprema, Sokol Sadushi, quienes acompañaron el acto. El jurista Ricardo Gil Lavedra, quien estuvo a cargo de la presentación del homenajeado durante la ceremonia, destacó el recorrido del empresario en distintos ámbitos y afirmó que “José Luis Manzano fue una figura sumamente importante en la transición democrática argentina. No son fáciles las transiciones de las dictaduras a las democracias. Se sabe de dónde se sale, pero no hacia dónde se va”. Al recibir la distinción, Manzano expresó su agradecimiento y valoró especialmente el contexto en el que le fue otorgada. “Este reconocimiento adquiere un significado especial al ser entregado en el marco de la World Law Conference, un espacio de reflexión sobre el rol del derecho en el mundo contemporáneo“, sostuvo y agregó que “esto no es solo un honor, es una nueva responsabilidad”. En su intervención, también destacó el vínculo construido con Albania y el proceso de transformación institucional del país. “Venimos de una dictadura y construimos una democracia con dolor y esperanza”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de preservar la convivencia democrática: “Incluso en tiempos de fuerte polarización, debemos llamar hermanos a quienes piensan distinto. Quienes se oponen a nosotros son adversarios, no enemigos”, aseguró Manzano. Asimismo, subrayó la importancia del fortalecimiento de las instituciones y el diálogo entre países en un escenario global cada vez más complejo. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos actuales y afirmó: “La única forma de evitar la guerra es recuperar el valor del diálogo”. La World Law Conference reúne a líderes, juristas, académicos y referentes de distintos países para debatir sobre los principales desafíos del derecho y la gobernanza a nivel internacional.