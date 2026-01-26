Hay opciones de alimentos saludables que podemos elaborar con facilidad en el hogar sin sacrificar el placer. En este sentido, una nutricionista ha compartido una receta de bizcochuelo que transforma la merienda o la hora del mate.

De este modo, se podrá degustar un bizcocho esponjoso junto a tu mate o el café de la tarde, sin harina refinada ni azúcar procesada. Esta versión ligera se elabora en solo 5 minutos y no requiere horno, siendo ideal para quienes buscan alternativas fitness o controlan su ingesta calórica.

Sin azúcar ni harina: cómo hacer un bizcochuelo saludable para el mate o la merienda en 5 minutos (foto: archivo).

¿Por qué optar por un bizcochuelo libre de harina y azúcar?

En la era de la alimentación consciente, eliminar la harina blanca y el azúcar refinado representa un avance hacia una vida más saludable. Según la nutricionista Sandra Moñino, estos ingredientes comunes en los postres tradicionales pueden provocar inflamación y desequilibrios hormonales.

Por esta razón, presentó en su cuenta de TikTok la receta de un bizcocho saludable que emplea sustitutos naturales como la avena o harinas alternativas (como almendra), endulzantes naturales y fuentes de proteína que preservan el sabor sin comprometer la salud.

Descubre los beneficios de este snack saludable y fácil de preparar

Beneficios clave de este bizcochuelo saludable

Bajo en calorías : ideal para dietas de control de peso.

Alto en fibra y proteínas : proporciona energía sostenida para la merienda.

Sin gluten ni lactosa : adaptable a restricciones alimentarias.

Rápido y fácil: preparación en microondas, listo en minutos.

Ingredientes para un delicioso postre con banana

En su publicación, Moñino detalló que esta receta, destinada a tres o cuatro personas, incluye los siguientes ingredientes:

Moñino contó en su publicación que esta porción para tres o cuatro personas lleva los siguientes ingredientes:

2 bananas chicas

1 huevo

1 cucharada de polvos de hornear

3 cucharadas de cacao puro

Canela al gusto

Esencia de vainilla al gusto

1 cucharada de coco rallado

2 cucharadas de almendra molida

Paso a paso de la receta del bizcochuelo saludable

La magia de esta receta sin horno radica en su simplicidad. Sigue estos pasos y tendrás un bizcocho fitness listo para acompañar tu mate:

En una licuadora, triturar el huevo, los polvos de hornear, cacao puro, canela y esencia de vainilla hasta formar una masa homogénea Poner el líquido en un molde apto para microondas Echarle una cucharada de coco rallado y dos cucharadas de almendra molida y volver a mezclar Llevar el recipiente al microondas por cuatro minutos a máxima potencia y podrás obtener un acompañamiento para la merienda.

Consejos de la nutricionista para una merienda imbatible

Como experta en nutrición, Sandra recomienda integrar este bizcochuelo en una rutina equilibrada: