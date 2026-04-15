El arroz blanco es uno de los acompañamientos más comunes, pero muchas veces termina siendo insípido y sin atractivo. Sin embargo, un simple cambio en la preparación puede transformarlo por completo. El chef Juanjo López, referente de la cocina tradicional, reveló un truco clave: el arroz no debe cocinarse con agua, sino con caldo. Este detalle marca una gran diferencia en el resultado final. Con este método, el arroz deja de ser una guarnición básica y pasa a tener sabor, aroma y una textura mucho más lograda. La clave está en reemplazar el agua por caldo, que puede ser de pollo, carne o pescado. Esto permite que el grano absorba más sabor desde el inicio de la cocción. Además, el uso de ajo y laurel potencia el aroma y aporta un perfil más casero. El resultado es un arroz suelto y mucho más sabroso. Para lograrlo, es importante tener en cuenta algunos puntos básicos: Esta receta simple permite lograr un arroz con mucho más sabor en pocos minutos, ideal para cualquier comida. Ingredientes: Preparación: El resultado es un arroz suelto, con sabor profundo y textura perfecta que puede comerse solo o incorporar a otro tipo de alimentos. El risotto es una preparación clásica que transforma el arroz en un plato cremoso y lleno de sabor. A diferencia del arroz blanco, acá la clave está en liberar el almidón para lograr una textura suave. Esto se consigue con una cocción lenta y agregando caldo caliente de a poco, mientras se mezcla constantemente. Así se logra esa consistencia característica, sin necesidad de utilizar crema. Para prepararlo, será necesario contar con los siguientes ingredientes: En tanto, los pasos a seguir son: