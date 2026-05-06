La senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reclamó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que presente de “inmediato” su declaración jurada de bienes, para aclarar su situación ante las denuncias por enriquecimiento ilícito. “El jefe de Gabinete dijo algo contundente, que tiene una explicación a los gastos que hizo y que tiene que presentar su declaración jurada de bienes. Creo que lo tiene que hacer de inmediato”, afirmó Bullrich en declaraciones a A24, y argumentó: “Esa declaración jurada es fácil hacerla, porque él dijo que tiene todo probado. Por eso la presentación tiene que ser de inmediato”. “Las pruebas, cuanto antes las presente, mejor. Estirar esto es estirar algo que no tiene sentido. Ya se abrió el plazo de esa declaración jurada de bienes y ahí el Presidente decidirá qué hacer respecto a lo que dijo y lo que presenta. Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que meterse sus declaraciones en el bolsillo, pero si no es así, será la Justicia la que determine qué conducta toma”, lanzó la senadora de LLA. Cuando fue consultada acerca de la posición de Javier Milei con respecto a la situación del jefe de Gabinete, la exministra aseveró: “Yo con el Presidente hablo todo, porque ese fue nuestro pacto, sin ofensas. Hablo con él con toda sinceridad y algunas veces me ha dicho ‘no’, no estoy de acuerdo con lo que decís y también soy de hablar en el gabinete, no me da lo mismo”. Por otro lado, Bullrich negó tensiones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, sobre una autonomía demasiado grande que ejercería la senadora, que le molestaría a la hermana del mandatario. Al respecto, Bullrich recordó que Karina Milei le dio “un like” a su último video en sus redes sociales.