En esta noticia
Las recetas simples, saludables y rápidas han ganado un papel más que importante en el último tiempo y existen unas cookies de chocolate que se preparan sin harina ni azúcar y que salen de maravilla.
Con apenas cuatro ingredientes y sin necesidad de batidora ni técnicas complicadas, esta preparación se vuelve ideal para quienes buscan algo dulce, casero y más liviano, sin resignar sabor.
Estas cookies son perfectas para una merienda, un antojo nocturno o incluso como snack energético. Al no llevar harina refinada ni azúcar blanca, resultan una alternativa más natural, aprovechando el dulzor de la banana y la miel, junto con la textura de la avena y el toque irresistible del chocolate.
Por qué estas cookies se volvieron virales
El éxito de esta receta está en su equilibrio, ya que combina ingredientes accesibles, una preparación express y un resultado más que sorprendente. La avena aporta fibra y saciedad, mientras que la banana funciona como una fuente de proteínas.
A su vez, la miel suma dulzor sin necesidad de azúcares refinados y los chips de chocolate terminan de cerrar una combinación que conquista tanto a grandes como a chicos.
Además, no requieren horno sofisticado ni utensilios especiales, lo que las convierte en una opción ideal para quienes recién empiezan a cocinar o buscan recetas prácticas para el día a día.
Ingredientes necesarios para la receta
- 1 taza de avena
- 1 banana madura
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de chips de chocolate
Paso a paso para preparar las cookies en minutos
- Paso 1: pisar la banana en un bowl hasta lograr una textura tipo puré, sin grumos grandes.
- Paso 2: agregar la miel y mezclar hasta integrar por completo con la banana.
- Paso 3: incorporar la avena y combinar bien hasta obtener una masa espesa y homogénea.
- Paso 4: sumar los chips de chocolate y mezclar suavemente para distribuirlos de manera pareja.
- Paso 5: formar pequeñas bolitas con la masa y aplastarlas levemente sobre una placa para horno previamente enmantecada o con papel manteca.
- Paso 6: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 10 a 12 minutos, hasta que estén firmes y ligeramente doradas.
Muffins de chocolate sin harina ni azúcar: receta fácil y saludable
Estos muffins de chocolate sin harina ni azúcar son una opción práctica para quienes buscan algo dulce sin ingredientes refinados.
Se preparan en pocos minutos, con productos simples y un resultado húmedo y sabroso, ideal para desayunos o meriendas.
Ingredientes
- 2 bananas maduras
- 2 huevos
- 3 cucharadas de cacao amargo
- 2 cucharadas de miel
- 1/2 taza de avena
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Paso a paso para preparar muffins de chocolate
- Paso 1: pisar las bananas en un bowl hasta lograr un puré parejo.
- Paso 2: agregar los huevos y la miel, y mezclar hasta integrar bien.
- Paso 3: incorporar el cacao amargo y la avena, y combinar hasta obtener una mezcla homogénea.
- Paso 4: sumar el polvo de hornear y mezclar suavemente.
- Paso 5: volcar la preparación en moldes para muffins previamente aceitados.
- Paso 6: cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que al pinchar salgan apenas húmedos.