Sin harina ni azúcar: cómo hacer el mejor cheesecake que sale súper húmedo y en minutos Fuente: Shutterstock

Las recetas saludables están cada vez más presentes en el día a día cotidiano y muchas personas optan por reemplazar algunos ingredientes por otros que resulten más sanos. En este sentido, existe una receta que permite hacer el clásico cheesecake sin harina ni azúcar.

El cheesecake de frutos rojos es una de las tortas más populares y ricas que tiene la pastelería y para aquellas personas que desean limitar el consumo de harina y azúcar, hay recetas que permiten hacer este postre con otros ingredientes y en muy pocos minutos.

Paso a paso: cómo hacer cheesecake sin harina ni azúcar

Para poder hacer la receta de cheesecake con frutos rojos sin tener que utilizar harina ni azúcar se deberán seguir una serie de pasos de manera ordenada para que este magnífico postre salga de la mejor manera.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer el mejor cheesecake que sale súper húmedo y en minutos Fuente: Shutterstock

Cómo hacer cheesecake de frutos rojos sin azúcar ni harina

Paso 1: mezclar la ricota magra con el queso crema para obtener una base densa y uniforme, logrando la textura cremosa que caracteriza a este tipo de cheesecake.

Paso 2: integrar los huevos, el edulcorante, el jugo de limón y la esencia de vainilla, generando una mezcla suave y aromática que equilibra acidez y dulzor.

Paso 3: incorporar el polvo para hornear para aportar un leve volumen al relleno, permitiendo que la preparación quede más aireada sin usar harina.

Sin harina ni azúcar: cómo hacer el mejor cheesecake que sale súper húmedo y en minutos Fuente: Shutterstock

Paso 4: cocinar la mezcla en un molde durante 45 minutos a 170 °C , asegurando una cocción pareja que mantiene la humedad interna sin que se reseque.

Paso 5: cubrir el cheesecake ya frío con mermelada sin azúcar y frutos rojos, sumando frescura, color y un contraste natural que realza el sabor final.

Torta de manzana sin harina ni azúcar y súper fácil: cómo hacerla

La torta de manzana es otro clásico de la pastelería y al igual que muchas otras recetas, también puede hacerse sin emplear harina ni azúcar en el preparado.

De tal modo, para poder cocinar esta deliciosa torta tendrán que seguirse los siguientes pasos: