Con la llegada del frío, las personas se refugian más en sus hogares y tienden a realizar menos actividad física. En este sentido, quienes más lo padecen son los adultos mayores que necesitan del ejercicio para mantenerse sanos y para seguir en ritmo. Por eso, una alternativa ideal de viaje barato son las termas con descuentos o gratis para jubilados. Esta opción de escapada es ideal para relajar los músculos, para una renovación del cuerpo y, sobre todo, para mantenerse activos en una época del año que tiende al encierro y al descanso. Las Termas de Chajarí cuentan con un moderno parque termal que ofrece aguas que brotan a 40,3°C en boca de pozo. El complejo dispone de más de 10 piscinas con temperaturas que oscilan entre los 32° y los 40°, permitiendo una adaptación gradual al calor. Para los jubilados, el sector de piletas cubiertas es una joya. Este espacio permite disfrutar de los beneficios mineromedicinales incluso en días de lluvia o bajas temperaturas, garantizando una experiencia placentera durante todo el año. Además, el predio cuenta con una piscina integradora totalmente adaptada para personas con movilidad reducida. El principal atractivo para los adultos mayores reside en las propiedades curativas de sus aguas. Según estudios hidrogeológicos, estas aguas son bicarbonatadas, alcalinas y ricas en minerales, lo que las vuelve aliadas fundamentales para: Además de la salud, el bolsillo es un factor clave: el complejo ofrece una tarifa especial para jubilados, que pagan significativamente menos que el público general, facilitando el acceso a tratamientos de bienestar de forma frecuente. Más allá del relax en las piletas, el complejo ofrece una experiencia integral: El viaje desde la Ciudad de Buenos Aires es directo y sencillo a través de la Autovía Nacional 14. El trayecto es de aproximadamente 490 kilómetros, lo que representa un viaje de poco menos de 5 horas en auto. Para quienes prefieren no conducir, existen numerosas líneas de ómnibus de larga distancia que parten desde la Terminal de Retiro y llegan directamente a la ciudad de Chajarí, la cual se encuentra a escasos minutos del parque termal. Otro de los atractivos de la zona es que el viaje puede conectarse con la mística ferroviaria. Muchos viajeros inician su travesía llegando a Neuquén capital para utilizar el Tren del Valle, que conecta ciudades clave de la región con una vista privilegiada del Alto Valle. Sin embargo, el verdadero “broche de oro” para los amantes de las vías es combinar esta visita con La Trochita (el Viejo Expreso Patagónico) que se encuentra varios kilómetros al sur, en Chubut. Este tren histórico, con sus vagones de madera de 1922 y su trocha angosta, permite recorrer la estepa mientras se disfruta de un viaje que parece detenido en el tiempo.