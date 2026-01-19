En un contexto de olas de calor cada vez más intensas, hay una especie de árbol que gana protagonismo en las ciudades por dar flores hermosas, dar sombra, ser resistente y no levantar las verdeas con sus raíces.

Se trata del Crespón, también conocido como Árbol de Júpiter, una especie ornamental que se consolida como aliada del paisaje urbano moderno.

¿Qué es el Crespón y de dónde proviene?

Su nombre científico es Lagerstroemia indica y pertenece a la familia Lythraceae. Es una especie originaria de China, Corea y Japón, aunque hoy está ampliamente distribuida en regiones templadas y subtropicales del mundo, especialmente en ciudades que buscan árboles adaptados al cambio climático.

En Argentina, su presencia creció de manera sostenida en calles, plazas y jardines privados, gracias a su excelente comportamiento en entornos urbanos.

¿Cómo es este árbol ornamental?

El Crespón es un árbol pequeño, de copa redondeada y porte elegante. Uno de sus rasgos más distintivos es su tronco de corteza lisa y suave, con tonalidades que van del marrón al ocre o rosado, muchas veces con un efecto moteado muy decorativo, incluso cuando pierde el follaje.

Algunas de sus características:

Hojas simples, elípticas a oblongas

Miden entre 2 y 6 cm

De color verde oscuro brillante

En otoño viran a amarillo, ocre, rojizo e incluso púrpura, lo que suma atractivo estacional

Flores abundantes y protagonistas del verano

Uno de los grandes diferenciales del Árbol de Júpiter es su floración prolongada y llamativa. Las flores:

Son pequeñas, de 2 a 4 cm de diámetro

Se agrupan en panículas terminales grandes, de entre 6 y 20 cm

Pueden ser rosas, blancas o púrpuras

Florece desde primavera hasta bien entrado el verano, cuando muchos árboles ya perdieron protagonismo, lo que lo convierte en un recurso clave para dar color a la ciudad en los meses más calurosos.

Crespón

El fruto es una cápsula globosa dehiscente, de entre 5 y 12 mm, que aparece tras la floración.

¿Por qué es ideal para veredas y ciudades?

Además de su valor estético, el Crespón reúne características cada vez más buscadas en el arbolado urbano sostenible:

Tolera altas temperaturas y sequías moderadas

Se adapta bien a suelos pobres y compactados

Tiene raíces no invasivas, por lo que no levanta veredas ni rompe cañerías

Requiere bajo mantenimiento

Soporta bien la poda y la contaminación urbana

Por estas razones, muchos municipios lo eligen como alternativa frente a especies tradicionales que hoy generan conflictos con el pavimento y el cableado.