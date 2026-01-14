Desde septiembre, las calles se llenaron de color con la primavera y las distintas tonalidades continúan decorando veredas y portales durante el verano. Tonos morados, naranjas, rosas, rojos y blancos se destacan en los jardines y brinda una sensación de calidez al entorno.

El frío del invierno es parte del pasado y los amantes de la jardinería aprovechan estos meses para conseguir el máximo desarrollo de sus plantas.

Es la época perfecta por las temperaturas más altas para, con algunos trucos, lograr tener un balcón, terraza o jardín florido.

Lengua de suegra: cómo lograr que florezca

La lengua de suegra es una de las plantas más populares. Por su fácil cuidado, se convierte en una opción ideal para sumar al hogar. Sin embargo, hay una característica poco conocida.

Esta planta puede también dar flores, aunque lo hace en ocasiones muy particulares. Pero si logramos proporcionarle el entorno adecuado, se lo puede conseguir.

Los métodos caseros son un recurso a tener en cuenta porque no solo son económicos y sostenibles, sino que también permiten mantener un control preciso sobre el cuidado diario.

El método casero para que la lengua de suegra florezca

Uno de los métodos más efectivos consiste en utilizar la cáscara de banana. Este residuo contiene minerales esenciales como potasio, fósforo y calcio, fundamentales para el crecimiento y la floración de muchas plantas ornamentales, incluida la lengua de suegra.

Cómo usar la cáscara de banana para revitalizar tu lengua de suegra

La cáscara de banana, rica en potasio y fósforo, es un recurso natural que puede mejorar la salud y el crecimiento de tus plantas. Para aprovechar sus beneficios, existen tres métodos sencillos:

Cortadas y enterradas : troceá la cáscara en pedazos pequeños e incorporalos al sustrato. Así, los nutrientes se liberarán de manera gradual.

Infusión líquida : herví las cáscaras en agua durante 10 minutos, dejá enfriar y utilizá el líquido para regar la planta.

Fertilizante fermentado: colocá las cáscaras en agua durante 2 o 3 días y empleá la mezcla para hidratar el sustrato.

El momento ideal para aplicar este fertilizante casero es en primavera y verano, cuando la planta está más activa. Hacelo cada 15 días, en cantidades moderadas, acompañado de buena luz indirecta y un riego controlado para evitar saturar las raíces.

Con estos cuidados, la lengua de suegra no solo tendrá hojas más fuertes y vibrantes, sino que también aumentará sus posibilidades de florecer en pocas semanas.