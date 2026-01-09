Elegir árboles de sombra para el hogar se volvió una prioridad en zonas urbanas, donde el espacio es limitado y el calor del verano golpea cada vez más fuerte. Esta planta se volvió la estrella de los jardines pequeños por su capacidad para refrescar la casa y necesitar de poco mantenimiento, incluso en épocas de sequía.

El árbol ideal para patios internos

El arce es un árbol que se destaca por su gran capacidad para dar sombra durante las épocas de calor. Su porte moderado lo convierte en una alternativa segura, ya que no levanta raíces con el paso de los años. Sus hojas son generalmente palmeadas con bordes marcados y durante la temporada de primavera y verano esbozan colores verdes. Durante el otoño, adaptan tonos amarillos, naranjas o rojizos.

Suelen tener un ritmo de crecimiento moderado y alcanzan su máximo tamaño entre los 5 y 10 años. Otra de sus características claves es que no levanta veredas ni pisos por sus raíces ideales para la casa. Es uno de los pocos árboles que tolera bien la poda, lo que significa que se puede controlar su forma y altura sin afectar la planta.

El arce se adapta bien a los periodos de sequía y al poco riego, en especial cuando ya está establecido. Durante los primeros años necesita riegos regulares, pero cuando crece puede soportar veranos calurosos con poco consumo de agua.

Su mantenimiento es simple, ya que se desarrolla bien en suelos con buen drenaje y no demanda fertilizaciones frecuentes.

Cómo plantar un arce en casa: paso a paso