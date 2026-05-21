Poner cerveza en una botella de plástico: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve

En el mundo de la jardinería y el cuidado de plantas, cada vez más expertos y aficionados buscan soluciones naturales, económicas y ecológicas para combatir las plagas que afectan huertos y jardines. Una de las técnicas más recomendadas en la actualidad consiste en poner cerveza en una botella de plástico.

Este método sencillo ha ganado popularidad porque resulta efectivo contra plagas comunes como babosas y caracoles, sin necesidad de recurrir a productos químicos agresivos.

Poner cerveza en una botella de plástico: por qué lo recomiendan los expertos y para qué sirve Freepik

¿Por qué los expertos recomiendan poner cerveza en una botella de plástico en el jardín?

El principal objetivo de poner cerveza en botella de plástico es matar plagas en plantas, particularmente babosas y caracoles. Estas criaturas pueden destruir cultivos enteros en poco tiempo, especialmente en condiciones húmedas.

Al reducir su número, se protege la salud de las plantas y se asegura una mejor producción en huertos caseros o jardines ornamentales.

Esta recomendación forma parte de prácticas de jardinería orgánica cada vez más valoradas. No solo elimina plagas, sino que contribuye a mantener un ecosistema equilibrado sin alterar el suelo ni el agua con tóxicos.

¿Cómo actúa la cerveza contra las plagas de las plantas?

Según los expertos, esta práctica es ideal para quienes buscan un control de plagas respetuoso con el medio ambiente. La cerveza actúa como un potente atrayente gracias a su contenido de levadura y azúcares fermentados.

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Las babosas y caracoles, que suelen dañar hojas, tallos y frutos durante la noche, detectan el olor y se dirigen hacia la trampa. Al caer dentro del recipiente, se ahogan en el líquido, reduciendo significativamente su población en el jardín .

Paso a paso, cómo preparar la trampa dentro de la botella de plástico

La preparación es extremadamente simple y utiliza materiales reciclados. Solo deben seguir estos pasos:

Toma una botella de plástico (de agua o refresco de 1 o 1.5 litros). Córtala por la mitad o realiza varios agujeros en la parte inferior para facilitar la entrada de las plagas. Entiérrala parcialmente en el suelo, dejando el borde a nivel de la tierra. De esta forma, las babosas y caracoles pueden acceder fácilmente. Vierte cerveza (cualquiera sirve, cuanto más económica, mejor) hasta llenar aproximadamente un tercio o la mitad del recipiente. Colócala cerca de las plantas más afectadas, preferiblemente al atardecer.

Los expertos recomiendan revisar las trampas cada 2 o 3 días, vaciar el contenido y renovar la cerveza. Con el paso de los días, el líquido puede perder efectividad o atraer otros insectos no deseados.