El mes de mayo marca un momento clave en el calendario de jardinería en España. Según especialistas, es una época ideal para realizar podas selectivas y de mantenimiento que favorecen el desarrollo saludable de las plantas. Aunque la poda de árboles en general se asocia más con otras estaciones, mayo ofrece una ventana precisa para intervenciones concretas, especialmente en árboles más viejos que necesitan correcciones puntuales para mejorar su estructura y vigor. De acuerdo con expertos en jardinería, en mayo el foco principal está en controlar el crecimiento excesivo y estimular una mejor floración y forma. Esta es una buena época para: Estas tareas son recomendadas porque mayo se sitúa al final de la primavera, cuando muchas plantas han completado su brote inicial y responden bien a la intervención. Después de los meses de primavera, llega el momento de controlar el crecimiento de las plantas y árboles. Los especialistas destacan que junio es el mes perfecto para esta tarea. En este periodo se recomienda: El pinzamiento consiste en cortar las puntas de los brotes tiernos para fomentar ramificación y densidad, una técnica especialmente útil en ejemplares ornamentales que buscan una forma compacta y equilibrada. En el contexto español, los árboles más viejos suelen requerir podas correctivas para eliminar ramas secas, cruzadas o mal orientadas que comprometen su salud y estabilidad. Aunque la poda intensa de estructura en grandes árboles se realiza preferentemente en dormancia (otoño-invierno), mayo permite intervenciones ligeras de mantenimiento y corrección de brotes problemáticos, siempre con criterio y sin afectar el flujo de savia en plena actividad vegetativa. Los especialistas insisten en evitar podas drásticas en mayo en árboles jóvenes o en pleno crecimiento vigoroso, ya que pueden provocar estrés. En cambio, en ejemplares maduros o viejos, una poda selectiva y moderada ayuda a corregir problemas acumulados, mejorar la penetración de luz y aire, y reducir riesgos de plagas o enfermedades.