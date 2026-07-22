Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 21 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

A la cabeza: 7609 - Arroyo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 21 de julio

1° 7609 11° 1655 2° 9567 12° 3392 3° 9511 13° 5006 4° 5529 14° 5267 5° 9907 15° 9908 6° 4586 16° 1805 7° 0376 17° 0870 8° 8602 18° 0218 9° 1033 19° 9647 10° 4232 20° 9636

¿Qué significa soñar con Arroyo?

Soñar con el Arroyo suele representar el fluir de tus emociones y pequeños cambios en marcha. Si el agua es clara, habla de calma, limpieza y renovación.

Un arroyo turbio o desbordado señala tensiones, bloqueos o preocupaciones pendientes. También sugiere soltar el control y adaptarte al ritmo natural de la vida.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

Se trata de una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.