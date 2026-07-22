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Durante este martes, 21 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el 2228 (El Cerro).

 1°2228 11°8569 
 2838  12°3244
 3°7492  13°3709 
 9636  14°5289 
 4211  15°3099 
 6°0927  16°5540
 9038  17°2098 
 1671  18°2880 
 6917  19°0187 
 10°5440 20°7079 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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