Al mismo tiempo que la inflación de abril, el INDEC publicó este jueves los datos de canasta básica correspondientes al cuarto mes del año. Con la cifra actualizada, una familia tipo necesita ingresos por $ 1.469.768 para no ser considerada pobre. Por su parte, la inflación de abril fue del 2,6%, y acumula un 32,4% anual. La canasta básica alimentaria —que marca la línea de indigencia— subió 1,1% en abril respecto a marzo, ubicándose en $ 215.228 para un adulto equivalente. En términos anuales, el alza es del 32,4%. La canasta básica total —línea de pobreza— tuvo un comportamiento más pronunciado: subió 2,5% mensual y alcanzó los $ 475.653 por adulto equivalente, con igual variación interanual del 32,4%. La diferencia en el ritmo mensual entre ambas canastas —1,1% la alimentaria vs. 2,5% la total— refleja que en abril los bienes y servicios no alimentarios como transporte, vivienda o educación subieron con más intensidad que los alimentos. Los números se vuelven más concretos cuando se los traduce en hogares reales. Según los ejemplos de composición que publica el INDEC: En otras palabras, una familia de cuatro personas necesita hoy un ingreso superior a $ 1,47 millón mensual para no ser considerada pobre según los parámetros oficiales. Comparado con los meses más duros, abril ofrece cierto alivio. En diciembre de 2025, la CBT había trepado 4,1% en un mes; en enero de 2026 lo hizo 3,9%; en febrero, 2,7%; en marzo, 2,6%. La suba de abril —2,5%— sigue la tendencia bajista, aunque a un ritmo lento. La acumulación del año tampoco es despreciable: desde diciembre de 2025, la CBT subió 12,3% y la CBA 12,8%, en apenas cuatro meses. Si el ritmo se mantuviera, la inflación de canastas superaría el 35% en el año.