La estadounidense Kohler, una de las principales fabricantes de equipamiento premium para baños y cocinas del mundo, desembarcará en la Argentina con una inversión de u$s 4,5 millones. La operación estará a cargo de Grupo Vasser, empresa santafesina dedicada a la fabricación de griferías, que será la representante exclusiva de la marca en el país.

La llegada de la marca se da en un momento en el que la construcción todavía busca recuperar dinamismo. Sin embargo, desde la empresa aseguran que la decisión responde a una estrategia de largo plazo y a la expectativa de un mercado con mayor apertura para las marcas internacionales .

“Creemos que este es el momento para desarrollar un proyecto de estas características”, explicó Juan Manuel Iraola, fundador de Grupo Vasser, en diálogo con El Cronista.

Juan Manuel Iraola, fundador de Grupo Vasser, en diálogo con El Cronista.

El plan de expansión

Como parte del desembarco, Grupo Vasser abrirá el primer Kohler Signature Store de la Argentina. Estará ubicado en Humboldt 1645, en el barrio porteño de Palermo, donde exhibirá el portafolio completo de la marca y contará con productos en funcionamiento para arquitectos, desarrolladores y clientes finales.

La inversión también contempla la conformación de un stock local, la incorporación de repuestos para todos los productos comercializados y el desarrollo de un sistema de pre y posventa.

Además, la empresa proyecta desarrollar una red de distribuidores en distintas ciudades del país para ampliar la presencia de la marca.

El catálogo incluirá griferías, sanitarios, bachas, muebles para baño y cocina y una línea de sanitarios inteligentes. En este último caso, los productos tendrán precios de entre $3 millones y $30 millones.

La empresa argentina detrás del desembarco

La compañía tiene su base de operaciones en Venado Tuerto, Santa Fe, donde posee una planta industrial de más de 6000 metros cuadrados dedicada al desarrollo, ingeniería y fabricación de griferías.

Además, comercializa en la Argentina la italiana Nobili y, con el acuerdo alcanzado con Kohler, sumará una tercera unidad de negocios enfocada en el segmento premium.

“Sentimos que hay un cambio importante en la relación comercial entre la Argentina y Estados Unidos. Eso abre oportunidades para que los consumidores tengan acceso a más productos, mayor calidad y una oferta más amplia”, explicó Iraola.