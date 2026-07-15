El diseño de interiores sigue evolucionando y uno de los cambios más visibles comenzó a instalarse en los baños modernos. Durante años, el plato de ducha fue la opción preferida por su practicidad, pero una nueva propuesta gana terreno gracias a su estética minimalista y a las ventajas que ofrece para el uso diario.

Se trata de la ducha italiana, también conocida como walk-in shower, un concepto que integra completamente el sector de baño con el resto del ambiente. Su diseño elimina escalones y mamparas, creando un espacio continuo que aporta mayor amplitud visual y facilita tanto el acceso como las tareas de limpieza.

Cómo es la ducha italiana y cuáles son sus principales ventajas

La característica que distingue a este sistema es que la superficie de la ducha queda al mismo nivel que el piso del baño. Para garantizar un correcto funcionamiento, el suelo incorpora una leve pendiente junto con un sistema de desagüe diseñado para evacuar el agua sin provocar filtraciones ni acumulaciones.

Los baños cambian con distintas modas que se van estableciendo en el diseño (Fuente: Magnific). Magnific

Entre los beneficios que destacan arquitectos y especialistas en interiorismo se encuentran:

Mayor accesibilidad al no contar con escalones.

Limpieza más sencilla al eliminar bordes y mamparas.

Sensación de amplitud gracias a la continuidad del piso.

Estética moderna y adaptable a distintos estilos de decoración.

Otra posibilidad que ofrece este diseño consiste en diferenciar el área de la ducha mediante un revestimiento distinto o, por el contrario, utilizar el mismo material en todo el ambiente para reforzar la continuidad visual del espacio.

Qué aspectos conviene evaluar antes de instalarla

Aunque esta tendencia continúa expandiéndose, los especialistas señalan que no siempre resulta la alternativa más conveniente para cualquier vivienda. La instalación requiere una planificación cuidadosa para asegurar un drenaje eficiente y evitar inconvenientes relacionados con la evacuación del agua.

Antes de optar por este tipo de reforma, conviene considerar algunos aspectos importantes:

La inversión suele ser superior a la de un plato de ducha convencional.

Es recomendable contar con un baño de mayores dimensiones.

La obra exige adaptar el sistema de desagüe y el nivel del piso.

Una correcta ejecución es fundamental para evitar problemas de humedad.

Por estas razones, la ducha italiana se consolida como una de las principales tendencias del diseño contemporáneo, aunque su incorporación dependerá de las características de cada hogar y del presupuesto disponible para la remodelación.