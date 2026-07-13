Se conoció la edición 2026 de la Guía Michelin en Argentina, que destaca a los mejores restaurantes ubicados en Buenos Aires y Mendoza.
Esta vez sin ceremonia de premiación, y sin el apoyo económico del gobierno nacional, la lista fue publicada este lunes por la mañana en el sitio web oficial de la guía Michelin.
En esta tercera edición celebrada en el país, la Guía Michelin 2026 dejó un total de 14 restaurantes argentinos con estrellas (uno con dos y 13 con una), y 11 Bib Gourmand, distinción para aquellos que ofrecen una cocina con la mejor relación calidad-precio.
“La Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina. Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza", expresó Gwendal Poullennec, director internacional de la publicación francesa.
“A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas. Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones (también de pescados) y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”, agregó.
Según la guía, la oferta vinícola también se convirtió en un punto clave, “con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos que elevan la experiencia del comensal”.
Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes argentinos con estrellas Michelin
Este año, cuatro restaurantes más (uno en Buenos Aires y tres en Mendoza) se suman a la lista de quienes tienen la codiciada estrella roja de Michelin.
Los nuevos restaurantes con estrella michelin son Han (Buenos Aires), Cal, Centauro y La VidA (los tres de Mendoza). La lista completa de restaurantes con estrellas en Argentina queda del siguiente modo:
Dos estrellas Michelin
- Aramburu
Una estrella Michelin
Buenos Aires
- Don Julio
- Trescha
- Crizia
- Han
Mendoza
- Azafrán
- Angélica Cocina Maestra
- Brindillas
- Casa Vigil
- Riccitelli Bistró
- Zonda Cocina de Paisaje
- Cal
- Centauro
- La VidA
¿Qué significa tener una estrella Michelin?
Tener una estrella Michelin certifica una cocina de gran nivel por la que merece la pena hacer una parada en el camino.
Este galardón se entrega en base a cinco criterios idénticos en todo el mundo, con independencia del estilo culinario:
- la calidad de los productos
- el control de cocciones y texturas
- el equilibrio y armonía de sabores
- la personalidad de la cocina
- la regularidad
Los dos nuevos Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026
Los Bib Gourmand son una categoría especial que premia la relación calidad/precio, una de las joyas más valoradas por los comensales.
Con dos nuevas incorporaciones (Chuchú y Garabato), los 11 Bib Gourmand de la lista se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y son los siguientes:
- Chuchú
- Garabato Bistró
- Ácido
- Ajo Negro
- MN Santa Inés
- Anafe
- Bis Bistró
- Caseros
- La Alacena Trattoria
- Mengano
- Reliquia
Quiénes ingresaron a la Guía Michelin 2026
Más allá de las estrellas y los Bib Gourmand, hubo 13 nuevos restaurantes que entraron en los recomendados la lista (7 en Buenos Aires y 6 en Mendoza), lo que eleva el número total a 64.
Nuevos Recomendados en Buenos Aires:
- Casa Palanti
- Casa Veltri
- José El Carnicero
- Kobito
- Ness
- Nika
- Club Omakase
- Presencia
Nuevos Recomendados en Mendoza:
- Antigal Authentic
- Flavors Awasi
- Clos de Chacras
- Crux
- Diam’s
- Nube