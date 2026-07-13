Se conoció la edición 2026 de la Guía Michelin en Argentina , que destaca a los mejores restaurantes ubicados en Buenos Aires y Mendoza .

Esta vez sin ceremonia de premiación , y sin el apoyo económico del gobierno nacional, la lista fue publicada este lunes por la mañana en el sitio web oficial de la guía Michelin.

En esta tercera edición celebrada en el país, la Guía Michelin 2026 dejó un total de 14 restaurantes argentinos con estrellas (uno con dos y 13 con una), y 11 Bib Gourmand , distinción para aquellos que ofrecen una cocina con la mejor relación calidad-precio.

“La Guía Michelin Buenos Aires & Mendoza 2026 demuestra la increíble vitalidad de la hostelería en Argentina. Los inspectores, a través de los 89 restaurantes citados en las diferentes categorías, han quedado gratamente sorprendidos por la variedad de ofertas, con una amplia amalgama de estilos en la ciudad de Buenos Aires y un seductor foco gastronómico en la provincia de Mendoza", expresó Gwendal Poullennec, director internacional de la publicación francesa.

“A nivel culinario, vemos que el fuego y las brasas continúan siendo el eje central de la propuesta, con las maravillosas carnes argentinas como grandes protagonistas . Por otra parte, los inspectores ven una evolución técnica en torno a las maduraciones (también de pescados) y una clara vuelta a los orígenes, con una apuesta por el uso de productos nacionales”, agregó.

Según la guía, la oferta vinícola también se convirtió en un punto clave, “con restaurantes que ofrecen maridajes exclusivos que elevan la experiencia del comensal”.

En Villa Crespo, Han es el nuevo restaurante con Estrella Michelin en Buenos Aires Ornella Capone

Guía Michelin 2026: cuáles son los 14 restaurantes argentinos con estrellas Michelin

Este año, cuatro restaurantes más (uno en Buenos Aires y tres en Mendoza) se suman a la lista de quienes tienen la codiciada estrella roja de Michelin .

Los nuevos restaurantes con estrella michelin son Han (Buenos Aires), Cal, Centauro y La VidA (los tres de Mendoza) . La lista completa de restaurantes con estrellas en Argentina queda del siguiente modo:

Dos estrellas Michelin

Aramburu

Una estrella Michelin

Buenos Aires

Don Julio

Trescha

Crizia

Han

Mendoza

Azafrán

Angélica Cocina Maestra

Brindillas

Casa Vigil

Riccitelli Bistró

Zonda Cocina de Paisaje

Cal

Centauro

La VidA

¿Qué significa tener una estrella Michelin?

Tener una estrella Michelin certifica una cocina de gran nivel por la que merece la pena hacer una parada en el camino.

Este galardón se entrega en base a cinco criterios idénticos en todo el mundo, con independencia del estilo culinario:

la calidad de los productos

el control de cocciones y texturas

el equilibrio y armonía de sabores

la personalidad de la cocina

la regularidad

Ojo de bife y tuétano con salsa demi‑glace y cognac: una muestra contundente de los sabores del restaurante Garabato Bistro, en Buenos Aires. © covefoodphoto/Garabato Bistro

Los dos nuevos Bib Gourmand en la Guía Michelin 2026

Los Bib Gourmand son una categoría especial que premia la relación calidad/precio, una de las joyas más valoradas por los comensales.

Con dos nuevas incorporaciones (Chuchú y Garabato), los 11 Bib Gourmand de la lista se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires y son los siguientes:

Chuchú

Garabato Bistró

Ácido

Ajo Negro

MN Santa Inés

Anafe

Bis Bistró

Caseros

La Alacena Trattoria

Mengano

Reliquia

Quiénes ingresaron a la Guía Michelin 2026

Más allá de las estrellas y los Bib Gourmand, hubo 13 nuevos restaurantes que entraron en los recomendados la lista (7 en Buenos Aires y 6 en Mendoza), lo que eleva el número total a 64.

Nuevos Recomendados en Buenos Aires:

Casa Palanti

Casa Veltri

José El Carnicero

Kobito

Ness

Nika

Club Omakase

Presencia

Nuevos Recomendados en Mendoza: