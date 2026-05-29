Durante décadas, el clásico rollo de cocina ocupó un lugar fijo en las casas argentinas. Ya sea para limpiar superficies, absorber líquidos o secar alimentos, su uso cotidiano parecía imposible de reemplazar. Sin embargo, nuevas tendencias vinculadas al ahorro y al consumo responsable comenzaron a cambiar los hábitos dentro de la cocina.

En ese escenario, los paños reutilizables ganaron protagonismo como una de las alternativas más elegidas por quienes buscan gastar menos y generar menos basura. Fabricados con materiales resistentes y lavables, estos productos permiten cumplir prácticamente las mismas tareas que el papel descartable, pero con una vida útil mucho más extensa.

La alternativa reutilizable que gana espacio en las cocinas

Los modelos confeccionados en algodón, microfibra o telas recicladas comenzaron a multiplicarse en supermercados y tiendas para el hogar. Su principal ventaja es que pueden utilizarse repetidas veces después de cada lavado, algo que reduce notablemente la necesidad de comprar rollos descartables de manera constante.

Se despide el rollo de cocina: el nuevo invento más económico que se impone en los hogares (foto: archivo).

Incluso algunas marcas lanzaron formatos similares al rollo tradicional, con hojas desprendibles que luego pueden colocarse directamente en el lavarropas. Esta modalidad logró captar la atención de consumidores que buscan incorporar hábitos más sustentables sin modificar demasiado la rutina diaria.

Por qué muchas familias dejan de comprar papel descartable

Uno de los motivos principales detrás de este cambio es el ahorro económico. Aunque la inversión inicial puede resultar más elevada, los usuarios destacan que los paños reutilizables duran meses o incluso años, dependiendo del cuidado y del material con el que fueron fabricados.

Además del impacto en el bolsillo, también aparece el factor ambiental. El uso de productos reutilizables permite reducir considerablemente la cantidad de residuos que se generan en el hogar. Los nuevos paños de microfibra y algodón no solo absorben líquidos de forma eficiente, sino que también resultan más resistentes para tareas de limpieza exigentes y ayudan a disminuir el consumo de elementos descartables de un solo uso.