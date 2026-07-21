El fin de la tregua mundialista: el Gobierno convoca a la Mesa Política y ordena el tablero
Con la Selección de regreso tras la final en Nueva York, se disipa el paréntesis emocional que mantuvo al país en vilo. La Mesa Política, convocada para este martes a las 13, tiene una orden clara: pasar de los festejos (y el duelo por el subcampeonato) a la gestión. El revés por la Ley de Tierras, la urgencia de Caputo y la estrategia electoral de Santilli, en el centro de la escena.
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