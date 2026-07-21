Cuando una persona empieza a invertir en acciones, una de las primeras preguntas suele ser cuáles son las empresas con mayor potencial de suba. La cotización, las noticias del mercado o las recomendaciones en redes sociales pueden influir en esa decisión, pero mirar únicamente el precio de una acción no alcanza para entender si detrás existe un negocio atractivo.

Comprar una acción significa adquirir una participación en una empresa. Por eso, antes de tomar una decisión, muchos inversores analizan aspectos vinculados con la capacidad del negocio para generar ganancias, atravesar distintos escenarios económicos y permitir una entrada o salida eficiente del mercado.

En el mercado argentino existen compañías como bancos, energía, industria, construcción, alimentos y servicios que presentan características muy distintas entre sí. Algunas se destacan históricamente por distribuir dividendos, otras por la estabilidad de sus operaciones y otras por la liquidez de sus acciones.

Ninguno de estos factores garantiza por sí solo un buen resultado. Sin embargo, entenderlos permite construir una mirada más completa antes de invertir.

Qué significa elegir una acción y no solamente comprar un precio

Una acción representa una pequeña parte del capital de una empresa. Por eso, analizar una inversión implica mirar más allá del movimiento diario de la cotización.

Una empresa puede subir porque el mercado espera mejores resultados en el futuro, porque pertenece a un sector con buenas perspectivas o porque sus fundamentos financieros son sólidos. Pero también puede ocurrir lo contrario: una acción puede haber tenido una fuerte suba reciente y aun así enfrentar desafíos que afecten su desempeño futuro.

El análisis busca justamente estudiar esas características del negocio. Entre los elementos más utilizados aparecen tres conceptos clave: dividendos, estabilidad y liquidez.

Dividendos: cuando una empresa reparte parte de sus ganancias

Los dividendos son pagos que una compañía realiza a sus accionistas cuando decide distribuir una parte de las ganancias obtenidas.

No todas las empresas siguen la misma política. Algunas compañías maduras prefieren entregar parte de sus resultados a los accionistas, mientras que otras reinvierten las ganancias para expandir el negocio, desarrollar nuevos proyectos o aumentar su capacidad productiva.

En la Bolsa argentina existen empresas conocidas por haber distribuido dividendos en distintos períodos. Entre ellas aparecen compañías como Banco Macro, BBVA Argentina, BYMA, Aluar o Central Puerto, aunque la decisión de pagar dividendos depende de los resultados de cada ejercicio, la situación financiera y la aprobación correspondiente.

Por ejemplo, un banco puede generar ganancias y decidir distribuir una parte entre sus accionistas, mientras que una compañía industrial puede optar por conservar esos recursos para invertir en nuevas instalaciones o aumentar su producción.

Para comparar el nivel de dividendos suele utilizarse el Dividend Yield, un indicador que relaciona el dividendo recibido con el precio de la acción.

Sin embargo, un rendimiento elevado no siempre significa una oportunidad. Puede ocurrir que una empresa pague dividendos atractivos porque tiene un negocio sólido, pero también puede suceder que el porcentaje aumente porque el precio de la acción cayó.

Por eso, el dividendo debe analizarse junto con la situación general de la compañía.

Estabilidad: la capacidad de atravesar distintos ciclos económicos

La estabilidad financiera no significa que una acción nunca pierda valor. Incluso las compañías más consolidadas pueden atravesar períodos de volatilidad cuando cambia el contexto económico.

Este criterio apunta a evaluar qué tan sólido es el negocio detrás de la acción: si tiene ingresos previsibles, una posición competitiva dentro de su sector y capacidad para generar resultados de manera consistente.

En el mercado argentino existen empresas de distintos sectores que pueden utilizarse para comprender esta idea.

Por ejemplo, compañías industriales como Ternium Argentina, Loma Negra o Aluar permiten observar negocios vinculados a la producción de acero, cemento y aluminio, sectores cuyo desempeño suele estar relacionado con la actividad económica y la inversión.

En energía, empresas como Central Puerto, Edenor o Ecogas muestran cómo factores como la demanda, las regulaciones y las condiciones del sector influyen en la evolución de un negocio.

También existen compañías con modelos diversificados, como Sociedad Comercial del Plata o Cresud, donde el análisis requiere observar distintos activos y áreas de actividad.

La estabilidad no implica ausencia de riesgo. Una empresa puede tener una posición relevante en su industria y aun así enfrentar desafíos vinculados al contexto económico, regulatorio o financiero.

Liquidez: la facilidad para comprar y vender una acción

La liquidez es uno de los conceptos que más suele pasar desapercibido entre quienes recién empiezan a invertir.

Una acción líquida es aquella que tiene suficiente cantidad de operaciones y participantes interesados en comprar y vender. Esto permite que un inversor pueda ingresar o salir de una posición con mayor facilidad.

En cambio, cuando una acción tiene poca negociación, puede ser más difícil encontrar una contraparte dispuesta a operar al precio esperado.

En el mercado argentino, algunas compañías concentran una mayor cantidad de operaciones diarias debido al interés de inversores locales e internacionales. Empresas como YPF, Galicia, Banco Macro, BBVA Argentina, Pampa Energía o BYMA suelen tener una presencia relevante dentro del mercado accionario local.

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La liquidez también es importante porque afecta la diferencia entre el precio al que un inversor quiere comprar y el precio al que otro está dispuesto a vender. Esa diferencia, conocida como spread, puede ser más amplia en acciones con menor volumen negociado.

Por qué no alcanza con mirar un solo criterio para invertir

Una de las principales enseñanzas del análisis fundamental es que no existe una acción perfecta.

Una empresa puede pagar buenos dividendos, pero tener una menor liquidez. Otra puede presentar gran estabilidad, pero reinvertir sus ganancias y no distribuirlas entre accionistas. También puede existir una compañía muy negociada en el mercado cuyo negocio atraviese un período de mayor incertidumbre.

Por ejemplo:

Una empresa como Banco Macro puede ser analizada desde la perspectiva de dividendos, resultados financieros y exposición al ciclo económico.

Una compañía como Loma Negra puede evaluarse considerando su posición dentro del mercado de materiales para la construcción y la evolución de la actividad económica.

Una firma como Central Puerto puede analizarse observando su negocio energético, sus activos y el contexto regulatorio.

Una empresa como BYMA permite comprender cómo una compañía vinculada a la infraestructura del mercado financiero puede tener una lógica distinta a una industrial.

Estos ejemplos no indican si una acción es una compra o una venta. Sirven para entender que cada empresa tiene características propias que deben analizarse.

Otros factores que también influyen al elegir acciones

Además de dividendos, estabilidad y liquidez, un análisis completo suele incorporar otros elementos:

Endeudamiento: cuánto debe una empresa y si puede afrontar sus compromisos.

Crecimiento: cuáles son sus oportunidades futuras y su capacidad para aumentar ingresos.

Valuación: si el precio actual refleja adecuadamente la situación del negocio.

Sector económico: cómo afectan los cambios de la economía a la actividad donde opera.

Gobierno corporativo: cómo se toman las decisiones y qué tan alineados están los intereses de la administración con los accionistas.

Tres criterios para analizar acciones argentinas

Criterio Qué analiza Ejemplos en el mercado argentino Limitaciones Dividendos Distribución de ganancias Banco Macro, BBVA, BYMA, Aluar, Central Puerto No garantiza una buena inversión Estabilidad Fortaleza del negocio y capacidad de generar resultados Ternium, Loma Negra, Aluar, Cresud, Central Puerto No elimina la volatilidad Liquidez Facilidad para comprar y vender BYMA, bancos, energéticas y otras acciones con alto volumen No mide la calidad del negocio

Errores frecuentes de quienes empiezan a invertir

Uno de los errores más comunes es comprar una acción solamente porque tuvo una fuerte suba reciente. El rendimiento pasado no garantiza que esa tendencia continúe.

También es frecuente elegir empresas únicamente porque pagan dividendos, sin analizar si esos pagos son sostenibles en el tiempo.

Otros errores habituales son ignorar la liquidez, concentrar toda la cartera en una sola compañía o invertir en un negocio que el inversor no comprende.

Si llegaste hasta acá, tené en cuenta que los dividendos, la estabilidad y la liquidez son tres herramientas que permiten comenzar a analizar una compañía con una mirada más amplia. Pero la decisión de inversión siempre requiere evaluar el conjunto de factores y considerar los objetivos, el horizonte y el perfil de cada inversor.

Entender cómo analizar una acción es el primer paso para dejar de seguir únicamente los movimientos del mercado y empezar a comprender qué hay detrás de cada empresa que cotiza en Bolsa.