Dividendos, estabilidad y liquidez: tres criterios para elegir acciones argentinas
Elegir acciones argentinas requiere mucho más que observar cuáles subieron más en el último tiempo. Detrás de cada cotización existe una empresa con un modelo de negocio, una situación financiera y riesgos determinados.
Elegir acciones argentinas requiere mucho más que observar cuáles subieron más en el último tiempo. Detrás de cada cotización existe una empresa con un modelo de negocio, una situación financiera y riesgos determinados.