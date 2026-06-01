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La Secretaría de Educación confirmó que los estudiantes de colegios de todo el país no tendrán clases durante todo un día en las próximas semanas.
La medida está contemplada dentro del calendario académico oficial del año y aplica para educación preescolar, básica y secundaria en todo el país.
Mueven el feriado del 17 de junio y no habrá clases el lunes 15
Desde el Gobierno informaron que cambiaron el día del feriado en pos de beneficiar a los argentinos. El asueto es el miércoles 17, pero al ser un feriado trasladable lo movieron al lunes 15 para formar un fin de semana largo.
La fecha será ideal para disfrutar de un descanso extendido de tres días al juntarse con el fin de semana común.
En caso se trabaje en la fecha, corresponderá una doble remuneración para el pleno de los trabajadores.
Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas
De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con casi todas las fechas confirmadas:
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día de la Raza.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.