Suspenden las clases el lunes 15 de junio: todos los estudiantes del país tendrán fin de semana largo de tres días.

La Secretaría de Educación confirmó que los estudiantes de colegios de todo el país no tendrán clases durante todo un día en las próximas semanas.

La medida está contemplada dentro del calendario académico oficial del año y aplica para educación preescolar, básica y secundaria en todo el país.

Mueven el feriado del 17 de junio y no habrá clases el lunes 15

Desde el Gobierno informaron que cambiaron el día del feriado en pos de beneficiar a los argentinos. El asueto es el miércoles 17, pero al ser un feriado trasladable lo movieron al lunes 15 para formar un fin de semana largo.

Por el traslado del feriado, los alumnos tendrán un fin de semana largo este mes (Fuente: archivo).

La fecha será ideal para disfrutar de un descanso extendido de tres días al juntarse con el fin de semana común.

En caso se trabaje en la fecha, corresponderá una doble remuneración para el pleno de los trabajadores.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con casi todas las fechas confirmadas: