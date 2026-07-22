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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 21 de julio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la vespertina definió los números ganadores del día.

En este martes, 21 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7351 - Serrucho

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 21 de julio

 1°7351 11°6262
 0016  12°1285
 3°3150 13°2653 
 8764  14°7339 
 8154  15°9445 
 6°4187  16°6692
 8754  17°6127 
 1037  18°3021 
 8954  19°2258 
 10°4189 20°8363 

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¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho simboliza la necesidad de cortar con hábitos, relaciones o ideas que ya no sirven. Señala decisión para separar lo útil de lo superfluo.

Si el serrucho está afilado y funciona bien, augura avances mediante esfuerzo ordenado; si está roto o cuesta usarlo, advierte retrasos por falta de herramientas o enfoque.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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