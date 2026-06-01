Cambios en la construcción: qué tiene que hacer diferente el contador que liquida sueldos del sector
El Decreto 407/2026 eliminó la función del IERIC en el registro de empleados y lo concentró todo en ARCA. Para entender qué cambia en la práctica, primero hay que entender cómo funcionaba el sistema anterior.
A cuánto está el dólar blue hoy lunes 1° de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.