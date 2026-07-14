El encarecimiento de los alquileres, el aumento de los costes de construcción tradicional y la creciente necesidad de soluciones habitacionales más flexibles han impulsado la popularidad de las casas prefabricadas en España.

Estas viviendas antes presentaban una mala reputación por la imposibilidad de personalizarse o el debate en torno a la durabilidad de sus materiales de construcción. No obstante, gracias a la tecnología y la optimización de recursos, hoy esto ha cambiado y se destacan por su rapidez de montaje, su eficiencia energética y, sobre todo, su coste más reducido.

En esa ola aparece un modelo que destaca por su relación entre espacio y precio. Amazon lo tiene disponible por 8.182,65 euros, en lo que la propia plataforma presenta como una liquidación, y según la ficha se está agotando.

El interior de la casa plegable ofrecida en Amazon. Amazon

Casa prefabricada plegable: medidas, materiales y diseño modular

La mejor característica de este modelo es su gestión del espacio. A diferencia de las minicasas habituales, que apenas ofrecen un ambiente diáfano, esta estructura permite configurar hasta cuatro dormitorios, lo que la hace apta para familias o para quienes necesiten despachos o zonas de almacenaje.

El diseño incorpora además una zona común pensada para una cocina abierta conectada al salón, que potencia la luz natural y la sensación de amplitud, y un espacio independiente destinado al cuarto de baño.

Las características internas de la vivienda ofrecida en Amazon. Amazon

Cómo se monta y por qué tarda días y no meses

Toda la vivienda responde a un concepto modular y plegable. Los paneles y el armazón principal vienen preensamblados de fábrica, de modo que el proceso de montaje resulta rápido y sencillo y reduce de forma drástica los costes de mano de obra.

Esa lógica elimina los meses de espera que exige una construcción de ladrillo. El armazón se levanta en cuestión de días, un argumento que explica buena parte del atractivo de estos modelos frente a la obra tradicional.

Qué hay que tener en cuenta antes de comprarla

Aquí está la parte que conviene leer con calma, porque el precio de salida no es el precio final. El importe cubre únicamente la estructura, y varios gastos quedan fuera:

Terreno y cimentación: la nivelación y la solera de hormigón corren por cuenta del comprador.

Permisos y legalidad: anclarla al suelo y conectar los suministros exige cumplir la normativa de edificación, con proyecto de arquitecto y licencia municipal.

Instalaciones y acabados: el cableado, la fontanería, los sanitarios del baño y los muebles de la cocina no suelen venir en el kit básico.

A esos costes se suma un aislamiento térmico básico, que en zonas de clima extremo obliga a invertir un extra. Sumados, el transporte, las altas de suministros y los proyectos técnicos pueden llegar a duplicar el precio base.

Una solución flexible, asequible y lista para implementar

Las casas prefabricadas, y en especial esta versión portátil de dos plantas de acero, ofrecen una alternativa interesante frente a los elevados precios del mercado inmobiliario. En este caso, se trata de una unidad compacta, personalizable y sin pretensiones lujosas, pero que “entra dentro de la categoría de casas prefabricadas baratas“, según se indica en su ficha de producto.

No promete ser una solución mágica, pero sí representa una oportunidad para quienes buscan una vivienda accesible, rápida de montar y capaz de adaptarse a distintos entornos. Una opción a tener en cuenta si el presupuesto y la rapidez de instalación son factores clave.