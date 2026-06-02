Adiós a la mampara del baño: 3 nuevas tendencias más elegantes que vienen de Europa y la reemplazan para siempre

El diseño de interiores sigue evolucionando y uno de los cambios más importantes para 2026 llegará a un ambiente que durante años fue considerado únicamente funcional.

Los baños comienzan a transformarse en espacios de bienestar y relajación, inspirados en la estética de los spas y pensados para generar una sensación de amplitud, incluso en metros cuadrados reducidos.

En este contexto, las clásicas mamparas corredizas o con marcos metálicos empiezan a perder protagonismo. Arquitectos e interioristas apuestan por soluciones más modernas, minimalistas y luminosas que mejoran la experiencia diaria y aportan un estilo contemporáneo al hogar.

¿Cuál es la tendencia que reemplaza a las mamparas del baño?

Las duchas abiertas, conocidas internacionalmente como walk-in showers, aparecen como una de las grandes protagonistas de 2026. Este concepto elimina puertas y estructuras innecesarias para crear una transición visual mucho más fluida dentro del baño.

La ausencia de barreras permite que la luz circule libremente y genera una percepción de mayor amplitud. Por ese motivo, esta alternativa gana terreno tanto en viviendas particulares como en hoteles y proyectos de alta gama.

Además del aspecto estético, estas duchas ofrecen ventajas prácticas. Son más accesibles, facilitan la limpieza diaria y reducen obstáculos que pueden dificultar el uso por parte de niños, adultos mayores o personas con movilidad reducida.

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¿Cuál es la clave para un baño moderno?

Otra de las tendencias que marcarán el próximo año es la utilización de superficies continuas que evitan interrupciones visuales.

Materiales como el microcemento, la piedra natural y los revestimientos de gran formato permiten crear ambientes más uniformes, elegantes y fáciles de mantener.

Baño sin mamparas ni cortinas

La ausencia de juntas visibles ayuda a reforzar la sensación de amplitud y aporta una estética sofisticada que combina perfectamente con estilos minimalistas y contemporáneos.

Además, los acabados inspirados en elementos naturales contribuyen a crear una atmósfera más cálida y relajante.

La alternativa para quienes no quieren eliminar las divisiones

No todos los propietarios están dispuestos a adoptar una ducha completamente abierta. Para esos casos, los especialistas recomiendan paneles fijos de vidrio sin marcos o superficies texturizadas.

Estas soluciones permiten conservar cierta separación entre sectores sin bloquear la entrada de luz ni generar una sensación de encierro.

A diferencia de las mamparas tradicionales, los nuevos paneles se integran de manera mucho más discreta al diseño general del ambiente.

Estos son los colores que dominaran en el 2026

La transformación no se limita a la distribución del espacio. También cambian las tonalidades elegidas para revestimientos, muebles y accesorios.

Los expertos anticipan un fuerte crecimiento de colores inspirados en la naturaleza, como:

Beige.

Arena.

Terracota.

Verde oliva.

Gris piedra.

Estas tonalidades generan ambientes más acogedores y ayudan a crear una experiencia visual mucho más relajante que la del clásico baño blanco.

Los detalles que convierten el baño en un spa

La tendencia apunta a transformar el baño en un verdadero refugio dentro de la vivienda.

Para lograrlo, cada vez más proyectos incorporan:

Duchas tipo lluvia.

Iluminación cálida e indirecta.

Griferías de diseño minimalista.

Espejos con formas orgánicas.

Muebles de madera clara.

Plantas resistentes a la humedad.

Velas aromáticas y accesorios decorativos discretos.

La combinación de estos elementos permite crear un ambiente pensado para el descanso y el bienestar cotidiano.

¿Cómo renovar el baño sin realizar una gran obra?

Quienes no desean embarcarse en una remodelación completa también pueden adaptar algunas de estas tendencias mediante cambios simples.

Reemplazar una mampara pesada por un panel fijo más liviano, actualizar la grifería, incorporar un espejo de gran tamaño o mejorar la iluminación son intervenciones capaces de modificar por completo la percepción del espacio.

Los expertos coinciden en que el objetivo no es únicamente modernizar la estética, sino crear un ambiente más cómodo, funcional y agradable para el uso diario.