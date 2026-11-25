Preparar huevos duros parece sencillo, pero hay un detalle que puede cambiar el resultado: el tiempo de cocción.

Una técnica sencilla permite conseguir yemas de buen color, evitar la aparición de una capa verdosa y reducir el olor desagradable que se produce por la liberación de compuestos de azufre durante la cocción.

El consejo fue compartido por Chef Jahuey, chef privado, a través de su cuenta de Instagram @chefjahuey. En una publicación, explicó cómo aplicar el truco de los 9 minutos para conseguir huevos duros perfectos.

Cómo hacer huevos duros perfectos con el truco de los 9 minutos

El procedimiento no requiere ingredientes especiales ni utensilios adicionales. La clave está en controlar el tiempo de cocción y detenerla rápidamente para evitar que los huevos sigan cocinándose con el calor residual.

Los pasos que recomienda el chef son:

Colocar los huevos en una olla con agua fría. Llevar al fuego y, cuando el agua rompa el hervor, contar exactamente 9 minutos. Retirar los huevos y pasarlos inmediatamente a un recipiente con agua y hielo para cortar la cocción.

De esta manera, se busca conseguir yemas de textura suave, sin la coloración verdosa que puede aparecer alrededor de ellas ni el olor desagradable asociado a una cocción excesiva.

Cómo hacer huevos duros perfectos con el truco de los 9 minutos. Fuente: Magnific.

Por qué los huevos duros pueden quedar con una capa verdosa

La coloración verdosa que aparece alrededor de la yema se produce por una reacción química entre el hierro de la yema y los compuestos de azufre de la clara, que forman sulfuro ferroso.