La proximidad del cierre representa una oportunidad para que las empresas revisen los criterios utilizados para atribuir ingresos y gastos entre jurisdicciones.

La proximidad del cierre representa una oportunidad para que las empresas revisen los criterios utilizados para atribuir ingresos y gastos entre jurisdicciones. El análisis puede permitir detectar espacios de eficiencia, adecuar posiciones históricas a la realidad actual del negocio y reducir la exposición frente a eventuales cuestionamientos.

A medida que se aproxima el cierre del ejercicio, CFOs y responsables de impuestos concentran naturalmente su atención en los estados contables y las cuestiones asociadas al cierre fiscal.

Sin embargo, para las compañías que desarrollan actividades en distintas jurisdicciones hay otra pregunta que vale la pena hacerse: ¿los criterios con los que venimos distribuyendo nuestros ingresos y gastos siguen siendo los más adecuados de cara al próximo ejercicio?

La cuestión tiene especial relevancia bajo el régimen general del Convenio Multilateral. La base imponible se distribuye considerando, en partes iguales, los gastos efectivamente soportados y los ingresos provenientes de cada jurisdicción. A su vez, deben tomarse los ingresos y gastos que surjan del último balance cerrado en el año calendario inmediato anterior.

En otras palabras, la información del ejercicio que está por cerrar incidirá en los coeficientes que utilizará la compañía posteriormente. Este momento del año aparece, entonces, como una oportunidad para revisar los criterios antes de trasladarlos automáticamente a un nuevo período.

Una realidad que puede haber cambiado

Las empresas cambian. Se modifican estructuras comerciales, canales de venta, localización de clientes, centros administrativos, dotaciones de personal y modalidades de prestación de servicios.

Al mismo tiempo, en determinadas materias vinculadas con la atribución de ingresos y gastos pueden coexistir distintos criterios interpretativos. La asignación territorial de ciertos ingresos, los gastos de administración, los fletes o los mecanismos de prorrateo son algunos ejemplos.

En este contexto, un criterio que resultaba razonable cuando fue definido puede no reflejar de igual manera la realidad actual del negocio o las tendencias interpretativas más recientes.

Esto no significa que necesariamente haya algo que modificar. La pregunta es otra: ¿tiene sentido mantener una posición únicamente porque es la que se viene utilizando desde hace años?

Shutterstock

Eficiencia y prevención

La revisión puede tener dos efectos relevantes. Por un lado, permitir identificar alternativas técnicamente sustentables que conduzcan a una asignación más eficiente de la base imponible. Por otro, detectar posiciones que convenga actualizar o documentar con mayor profundidad para mitigar eventuales cuestionamientos.

Buscar eficiencia no supone alterar artificialmente la atribución para alcanzar un determinado resultado fiscal. Se trata de analizar si, dentro de las alternativas admisibles y atendiendo a la realidad económica de cada compañía, los criterios utilizados siguen siendo los más adecuados.

Para un CFO, entonces, las preguntas son concretas: ¿hace cuánto que no revisamos estos criterios? ¿Siguen reflejando cómo funciona hoy el negocio? ¿Existen alternativas igualmente sustentables que permitan una distribución más eficiente? ¿Hay conceptos relevantes cuyo tratamiento merece ser reevaluado? ¿Podríamos sostener razonablemente nuestra posición frente a una fiscalización?

Mirar hacia adelante

La proximidad del cierre suele llevar a las compañías a mirar hacia atrás: conciliar cuentas, determinar resultados y resolver pendientes. En materia de Convenio Multilateral, es un buen momento para mirar hacia adelante.

La revisión puede revelar oportunidades de eficiencia, mostrar la conveniencia de adecuar algún criterio o, simplemente, confirmar que la posición vigente continúa siendo razonable y fortalecer su respaldo.

El punto no es cambiar por cambiar, sino evitar que determinados criterios se mantengan únicamente porque “siempre se hizo así”. Con el próximo ejercicio cada vez más cerca, revisar hoy si siguen siendo actuales, eficientes y razonables puede resultar más conveniente que tener que reconstruirlos años después frente a un eventual cuestionamiento.