Las calles que cambian el sentido de circulación.

Para preparar el terreno para la puesta en marcha del TramBus en diciembre , la Ciudad de Buenos Aires implementa desde este miércoles un esquema de reordenamiento vial en el barrio de Caballito. Se modifica el sentido de circulación de avenidas y calles internas, además de sumar carriles exclusivos para el transporte público.

El rediseño apunta a ordenar el flujo vehicular en el eje norte-sur, descomprimir las avenidas principales evitando la superposición de líneas de colectivos y reducir los cuellos de botella en horas pico.

Qué calles cambian de sentido en Caballito desde este miércoles

Para conductores particulares y usuarios de transporte público que circulen por la zona, el nuevo esquema queda configurado de la siguiente manera:

Avenida Honorio Pueyrredón , entre Avenida Ángel Gallardo y Neuquén: cambio de mano al Sur. Se incorporará un carril exclusivo.

Honorio Pueyrredón , entre Avellaneda y Neuquén: cambia de sentido mano hacia el sur.

Avenida Acoyte , entre Neuquén y Avenida Díaz Vélez: cambio a mano única al norte. Se incorporará un carril exclusivo sobre la mano derecha.

Felipe Vallese , entre Avenida Acoyte y Ambrosetti: cambia a doble mano.

Ambrosetti , entre Jauretche y Avenida Rivadavia: cambio de mano al sur.

Pasaje Florencio Balcarce, entre Yerbal y Avenida Rivadavia: cambia de mano al norte.

Cómo cambiarán el sentido las calles afectadas. Fuente: GCBA

La traza del Trambus tendrá 20 kilómetros y atravesará ocho barrios : Nueva Pompeya, Parque de los Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo. Su trazado permitirá combinar con otros modos de transporte y tendrá boleto integrado con todas las líneas de Subte.

Cómo será el estacionamiento en las calles afectadas

La nueva etapa de obras también contempla modificaciones en los lugares habilitados para estacionar en Caballito. Las restricciones quedarán de la siguiente manera:

Balcarce: se permitirá estacionar del lado impar y estará prohibido del lado par

Ambrosetti, entre Jauretche y Alfaro: estará prohibido estacionar del lado impar y permitido del lado par

Ambrosetti, entre Alfaro y Rivadavia: se mantendrá la normativa vigente

Acoyte: estará prohibido estacionar las 24 horas del lado impar. Del lado par, la restricción regirá los días hábiles de 7 a 21

Felipe Vallese y Honorio Pueyrredón: no tendrán modificaciones en las reglas actuales de estacionamiento

Próxima etapa: qué calles cambiarán de sentido

El plan de reorganización del tránsito contempla una tercera etapa, aunque todavía no tiene una fecha de implementación confirmada.

En esa instancia, los cambios alcanzarán a otras tres calles:

Zañartú: entre Avenida La Plata y Senillosa, tendrá sentido único de este a oeste

Gibson: entre Avenida La Plata y Castro, tendrá sentido único de oeste a este

Butteler: entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo, tendrá sentido único de noreste a sudoeste

Cuándo comenzará a circular el TramBus.

Cómo funcionará el TramBus y qué barrios conectará

El desembarco del TramBus forma parte del Plan de Movilidad Sustentable 2030 y del Plan de Acción Climática 2050 de la Ciudad, en un contexto donde el 47% de los más de 8 millones de viajes diarios porteños se realizan en transporte público.