El organismo oficial emitió una advertencia vigente durante la mañana de esta jornada para todo el territorio formoseño.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la totalidad de la provincia de Formosa durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre.

De acuerdo con el informe oficial del Sistema de Alerta Temprana, el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de intensidad fuerte o localmente severa, que perderán fuerza hacia la tarde para dar paso al nivel verde de tranquilidad.

Según detalló el organismo meteorológico, estos fenómenos estarán acompañados principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo .

En cuanto a los registros pluviométricos, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, cifras que pueden ser superadas de manera puntual en las zonas donde las celdas de tormenta descarguen con mayor intensidad.

Qué departamentos de Formosa están bajo alerta amarilla este miércoles

La advertencia de nivel amarillo alcanza a las tres regiones en las que el Servicio Meteorológico Nacional divide el territorio provincial, cubriendo de este a oeste los nueve departamentos de Formosa. En el sector este y centro figuran bajo alerta los departamentos de Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané y Patiño.

Hacia el oeste provincial, el aviso también abarca a los departamentos de Bermejo, Matacos y Ramón Lista bajo idénticas condiciones meteorológicas. En todas estas jurisdicciones, la línea de tiempo oficial concentra el período de mayor riesgo durante la mañana del miércoles 25, sin alertas vigentes para el resto de la jornada ni para el jueves 26 y el viernes 27.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la totalidad de la provincia de Formosa durante la mañana de este miércoles 25 de noviembre. Fuente: SMN

Cómo estará el tiempo en la ciudad de Formosa entre el miércoles 25 y el jueves 26

En la capital de Formosa, este miércoles 25 de noviembre se presenta con una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 26°C. Durante la mañana se esperan tormentas fuertes con una temperatura de 22°C, una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70%, vientos del sector sudeste de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que alcanzarán entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde el termómetro llegará a los 26°C con tormentas aisladas y una chance de lluvias menor, ubicada entre el 10% y el 40%, cerrando la noche con cielo mayormente nublado y 23°C.

Para el jueves 26 de noviembre, el tiempo mejorará de forma sostenida en la capital formoseña sin probabilidad de lluvias y con un ascenso térmico que llevará la temperatura entre una mínima de 20°C y una máxima de 30°C.

La madrugada comenzará mayormente nublada con 20°C, la mañana continuará parcialmente nublada con 23°C, y durante la tarde la temperatura trepará hasta los 30°C con ráfagas de viento de entre 42 y 50 km/h, finalizando la noche con cielo mayormente nublado y 26°C.

Qué significa una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional

Dentro del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, el nivel amarillo advierte sobre posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Ubicado por encima del nivel verde y por debajo de las alertas naranja y roja, este aviso funciona como un llamado preventivo para que la población se mantenga atenta e informada ante eventuales tormentas fuertes, ráfagas intensas, actividad eléctrica o caída ocasional de granizo en el corto plazo.