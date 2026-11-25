Los huevos rellenos son una de las preparaciones clásicas que suelen aparecer en las mesas navideñas. Aunque existen distintas versiones, Doña Petrona incluyó en su recetario una propuesta particular que combina huevos con atún y una preparación fría de jamón cocido, crema de leche y gelatina.

La receta figura en la página 179 de El auténtico libro de Doña Petrona, tomo I, edición Distal de 2003. Entre sus indicaciones, la cocinera destaca un detalle para conseguir una buena cocción: hervir los huevos durante 13 minutos antes de preparar el relleno.

Cómo preparar los huevos rellenos de Doña Petrona para Navidad

Para comenzar, Doña Petrona indica cocinar los huevos durante 13 minutos. Una vez listos, hay que cortarlos por la mitad al través y retirar las yemas con cuidado para conservar las claras enteras.

El relleno se prepara con las yemas y una cucharada de atún. Ambos ingredientes se aplastan con un tenedor hasta formar una pasta homogénea. Después, la mezcla se coloca en una manga con boquilla calada para rellenar las claras.

Como toque final, la receta propone decorar cada mitad con una alcaparra o un pequeño trozo de trufa negra. Estos ingredientes aportan sabor y también le dan una presentación especial al plato.

Huevos rellenos para Navidad de Doña Petrona. Fuente: Gemini IA.

El acompañamiento de jamón: una terrina fría que propone Doña Petrona

La particularidad de esta receta está en su acompañamiento: una especie de terrina fría de jamón cocido, crema de leche y gelatina de carne, que se presenta en una fuente junto con los huevos rellenos.

Para elaborarla, se deben reservar algunos medallones pequeños de jamón y picar el resto dos veces por una máquina de picar carne, utilizando la rejilla más fina.

Luego, se incorpora la crema de leche batida, una taza y media de gelatina de carne líquida y fría, y una trufa picada.

La mezcla se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada. Después, se coloca el recipiente sobre hielo y se revuelve hasta que la preparación comience a espesar.

Una vez lista, se pasa a un molde y se lleva a la heladera hasta que tome consistencia. Para servir, se desmolda sobre una fuente y se acomodan alrededor los huevos rellenos. La presentación se completa con montoncitos de gelatina picada y los medallones de jamón reservados.

De esta manera, Doña Petrona propone una alternativa diferente para llevar a la mesa navideña: huevos rellenos con atún, acompañados por una preparación fría de jamón cocido. Una combinación que reúne sabores clásicos y una presentación especial para compartir durante las fiestas.