El color verde en la yema no representa un riesgo para los consumidores.

Después de cocinar un huevo duro, es posible que al pelarlo y partirlo por la mitad se observe en la circunferencia de la yema un anillo verde, que muchas veces puede generar dudas sobre el estado del producto y sobre si es o no seguro su consumo.

En ese marco, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos explica cómo deben interpretarse determinados cambios de colores en los huevos y cuándo se relacionan con un problema de seguridad.

Qué significa que el huevo duro tenga un anillo verde alrededor de la yema

Las autoridades explican que el anillo verde en la yema de los huevos duros puede aparecer si se cocinó más tiempo del necesario para el consumo .

Esto se debe a que, de forma natural, el huevo tiene entre sus compuestos azufre y hierro, que al cocinarse durante demasiado tiempo reaccionan entre sí y generan este efecto. “El color verde también puede deberse a una gran cantidad de hierro en el agua de cocción”, indica FSIS.

Lo mismo puede ocurrir con los huevos revueltos cuando se cocinan con demasiado calor o cuando se dejan demasiado tiempo en una mesa de vapor.

Los expertos aseguran que el huevo de color verde es seguro para consumir, por lo que la aparición de esta tonalidad no representa un problema.

El anillo verde es resultado de la cocción excesiva del huevo. Shutterstock

Otros colores que pueden aparecer en los huevos y generar dudas

Las manchas de sangre también pueden despertar preguntas, pero los expertos indican que se deben a la ruptura de uno o más vasos sanguíneos durante la ovulación, por lo que esto no es un indicio de que no pueda consumirse.

La yema amarilla o naranja del huevo también puede generar confusión: la intensidad del color depende directamente de la cantidad de pigmentos vegetales amarillos que tenga la gallina en su dieta.

Finalmente, la clara del huevo turbia indica que está fresco, mientras que, a mayor nitidez, más viejo es.

Lo importante es prestar especial atención a cualquier clara de huevo que luzca rosada o iridiscente, pues FSIS dice que esto indica deterioro por la bacteria Pseudomonas: “Algunos de estos microorganismos, que producen un pigmento verdoso, fluorescente y soluble en agua, son perjudiciales para los humanos”, se indica.

Recomendaciones al momento de comprar huevos en el supermercado o las tiendas

Los consejos oficiales al momento de elegir estos alimentos son: