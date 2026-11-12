La expansión de la hotelería en Argentina también está atravesada por Compañías locales que encontraron oportunidades de crecimiento más allá de los destinos turísticos tradicionales. Una de ellas es Grupo Hotelero Albamonte (GHA), una empresa familiar que lleva más de 25 años en el mercado y que se especializa en el desarrollo y las franquicias de hoteles.

Alberto y Pablo Albamonte. (Foto: Howard Johnson). Howard Johnson

De una empresa familiar a una red de 42 hoteles

GHA está liderada por Alberto Albamonte, CEO del grupo, junto con su hijo Pablo Albamonte, Co-Founder & Director de la Compañía. Actualmente, la organización es propietaria de las cadenas Howard Johnson y Days Inn y cuenta con 42 hoteles y 125 salones de eventos distribuidos en el país. Howard Johnson también tiene presencia en Paraguay y Chile.

La historia de Howard Johnson en Argentina comenzó en 1999 con la apertura de sus primeros dos hoteles. Desde el inicio, el desarrollo buscó responder a una necesidad que el grupo había identificado en el mercado local: establecimientos con calidad, confort, equipamiento y atención orientados tanto al público corporativo como a quienes viajan por placer.

Antes de avanzar con cada nuevo proyecto, la compañía realiza un estudio de mercado para analizar su potencial y definir qué tipo de establecimiento se adapta mejor a las necesidades del lugar, teniendo en cuenta aspectos como el volumen, las prestaciones y la localización.

Howard Johnson Florida Street, CABA (uno de los primeros hoteles de la marca en Argentina) Howard Johnson

El modelo con el que GHA busca seguir creciendo

La expansión también incorporó una segunda marca. En 2018, Grupo Hotelero Albamonte adquirió los derechos de Days Inn, una cadena que cuenta con más de 2.200 hoteles en el mundo. En Argentina, actualmente tiene cinco establecimientos ubicados en Sierra de la Ventana, La Plata, Villa Devoto, Zárate y el Parque Termal Dolores.

El modelo de negocios contempla licencias o franquicias que pueden extenderse hasta 35 años, además de una operadora que puede asumir el gerenciamiento integral de los hoteles. A esto se suma una estructura que brinda soporte en operaciones, desarrollo, reservas, marketing, comercial, arquitectura, estudios de factibilidad, relaciones públicas, prensa y capacitación.

Days Inn La Plata, primer hotel de la marca en Argentina. (Foto: Howard Johson). Howard Johson

Howard Johnson y Days Inn, además, forman parte de Wyndham Hotels & Resorts, grupo que reúne más de 9.300 hoteles. Para GHA, uno de sus objetivos es continuar desarrollando nuevos destinos y hoteles, además de generar empleo y brindar servicios de alta calidad.

Ese plan de crecimiento mantiene el carácter familiar con el que nació el proyecto. Con Alberto y Pablo Albamonte al frente, el grupo busca continuar ampliando su presencia mediante un modelo que combina marcas internacionales, inversión y conocimiento de los mercados donde se instala cada establecimiento.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.