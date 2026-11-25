Desde el apagón informático global de 2024 hasta el reciente ataque de 2026 a las heladeras de cientos de supermercados europeos, la experiencia demuestra que los incidentes nacen en fallas de control y gestión de riesgos, sin importar el origen del proveedor. Para proteger al Estado y a las empresas argentinas, la clave está en aplicar medidas básicas y estándares internacionales abiertos y globalmente aceptados. Pero hacerlo en serio.

Una breve búsqueda en internet con las palabras “apagón global julio 2024” alcanza para revivir uno de los mayores incidentes tecnológicos de la historia reciente: millones de computadoras bloqueadas con una pantalla azul en aeropuertos, bancos y hospitales. No hizo falta un ejército de hackers para frenar el planeta; bastó con una actualización defectuosa enviada por una reconocida firma internacional de seguridad sin los controles de prueba suficientes. Y es que, a medida que nos movemos a lo digital, estos episodios tocan directamente nuestras vidas.

En octubre y noviembre de este año, un ciberataque paralizó los sistemas de frío de cientos de supermercados en varios países europeos –e incluso bancos de sangre en Francia–, echando a perder toneladas de alimentos. Los atacantes ingresaron a distancia a controladores de temperatura conectados a internet aprovechando fallas conocidas y contraseñas de fábrica sin cambiar.

Alejandro Uribe, Cyber Security Privacy Officer de Huawei Argentina, Uruguay y Paraguay. Fuente: Huawei

El año pasado, en Corea del Sur, la principal operadora móvil sufrió la filtración de 27 millones de líneas porque un contratista instaló un programa con virus en sus servidores sin auditoría previa. Detrás de estos casos hay una tendencia contundente: según los registros internacionales (CVE), las fallas de seguridad reportadas pasaron de 40.000 en 2024 a 48.200 en 2025, y en lo que va de 2026 ya superaron las 97.000 –más de 300 por día– en software de fabricantes de todo el mundo. La conclusión es doble: la ciberseguridad hoy está en todo y las fallas ocurren con proveedores de todos los orígenes; el problema nunca es el “pasaporte” de un equipo, sino la ausencia de análisis de riesgos y controles básicos.

Proteger nuestros sistemas se parece más a cuidar la higiene en un laboratorio de alimentos o poner buenas cerraduras en casa: no importa de dónde viene el fabricante del candado o el pasaporte del chef, sino verificar que la puerta quede bien cerrada y que se sigan los controles de seguridad alimentaria. Tanto en el Estado como en las pymes y cooperativas argentinas, la verdadera defensa empieza por hacer bien lo elemental.

Tres claves para empezar:

Auditar lo que se conecta: revisar equipos y software antes de integrarlos, evitar exponer dispositivos innecesariamente a internet y exigir procesos formales a los proveedores para reparar fallas a tiempo. Cerrar puertas básicas: cambiar claves de fábrica, activar el doble factor de autenticación (el segundo código de acceso que piden algunas plataformas hoy en día), mantener las actualizaciones de seguridad al día y guardar copias de respaldo (backups) desconectadas de la red. Vigilar y tener un plan de respuesta: monitorear comportamientos extraños en los sistemas y contar con protocolos ensayados para aislar rápido un equipo afectado y recuperar la operación sin paralizar el servicio.

Estas medidas básicas también deberían orientar cómo el Estado escribe sus reglas. Resulta oportuno observar cómo se construyen las normativas de ciberseguridad en países vecinos como Brasil y Chile, que mostraron un camino pragmático: dialogaron con operadores, cooperativas y técnicos locales para exigir estándares abiertos, auditables y globalmente aceptados -como las normas ISO (donde Argentina participa vía IRAM) y los estándares 3GPP de la industria móvil-, respaldados por ensayos en laboratorios nacionales.

Argentina cuenta con las herramientas y el conocimiento para fortalecer su ciberseguridad: no hace falta reinventar la rueda, sino aprovechar lo que ya funciona y reforzar su ejecución día a día. Cambiar una clave, actualizar un sistema o ensayar un plan de respuesta parecen gestos menores, pero son los que hacen la diferencia. Solo así haremos ciberseguridad en serio.